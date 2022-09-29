馬會捐1億元推長新冠復康計劃　為弱勢社群提供服務料4萬人受惠

香港賽馬會今天（29日）宣佈，透過其慈善信託基金撥捐超過1億元，聯繫非政府組織推出「賽馬會長新冠復康計劃」，為新冠病毒康復者，特別是弱勢社群，提供全面復康支援，預計大約4萬人將直接受惠於此服務。



社交距離措施即將放寬，生活似乎回復正軌，但不少康復者仍受各種新冠後遺症影響，持續出現氣喘、喉嚨痛、腦霧和腸胃不適等「長新冠」症狀困擾。 （資料圖片）

近日新冠疫情趨穩定，個案由9月初的高位回落。回顧第五波疫情至9月底，本港已錄得超過170萬宗已呈報確診個案，預計長新冠患者的復康需求，將於今年下半年持續上升。

新冠患者康復後，中長期會受到不同種類的症狀影響，簡稱「長新冠」。根據世衛組織的指引，長新冠會在確診後3個月內出現，其病徵和相關影響持續至少兩個月。

▼近期疫情回穩，入境檢疫放寬至「0+3」的實施首日▼



+ 8

馬會表示，長新冠首當其衝的是弱勢社群，包括居住在安老院舍的長者、長期病患者及其他有需要的社區人士，長新冠有機會對其日常生活造成影響。

針對不同長新冠患者的復康需要，「賽馬會長新冠復康計劃」旗下的三項服務已於9月分階段推出，預計大約4萬人將直接受惠於此服務，另外3萬人將透過自我管理應用程式加速康復。

該三項服務詳情包括：

（1）「自我管理支援服務」

— 由中大賽馬會公共衛生及基層醫療學院推出自我管理應用程式（或網站），為長新冠患者提供重要提示和建議，費用全免



（2）「社區支援服務」

—接受本地居民申請，並以基層人士（例如綜援人士、公共住戶等）優先考慮，惟須符以下3項要求，包括：a)曾感染新冠病毒並已痊癒；b）受長新冠影響（在確診後9個月內），以及長新冠病徵在確診後三個月內出現，並持續達兩個月或以上；及c）未曾參與由醫管局為新冠患者者提供復康治療的中醫門診特別診療服務。



（3）「院舍支援服務」

—相關的非政府組織會直接聯絡私營安老院舍，不接受個別申請。



8個非政府組織為基層提供支援

其中「社區支援服務」為先導計劃，參與計劃的8個非政府組織。透過其分布在12區的指定服務單位，為1萬名合資格的長新冠患者，以個案管理模式，按患者個別的復康需要，制定不多於12星期的個人護理計劃及訂立復康目標。該劃將於2023年5月底截止接受申請。

八個非政府組織為馬會長新冠計劃下的「社區支援服務」提供服務。（資籵來源：馬會）

安老院舍是第五波疫情的重災區，特別是資源相對緊絀的私營院舍。馬會向五個非政府組織推出一個為期一年的先導計劃，為居住於院舍的長新冠患者提供為期12星期的跨界別復康護理，又會為其他受疫情影響的院友提供情緒及營養等支援服務。

5個非政府組織為院舍提供支援

參與計劃的非政府組織包括香港聖公會福利協會、香港老年學會、基督教香港信義會社會服務部、東華三院及香港基督教服務處。

馬會慈善及社區事務執行總監梁卓偉表示，馬會期望藉著這次計劃能夠直接幫助新冠復康者，特別是高風險的老弱傷殘人士，由計劃的自我管理應用程式和網站，透過基層醫療模式，協助社區一同應對這項公共衞生挑戰，全面及持續照顧至今仍被忽略的一群，讓香港更有條件走出新冠的陰霾。