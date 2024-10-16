施政報告2024｜助年青人上居屋　40歲下白表申請者多一個抽籤號碼

【施政報告2024/施政報告直播/李家超/施政報告2024重點/施政報告2024懶人包/施政報告2023回顧】行政長官李家超今日（16日）發表任內第三份《施政報告》，當中提出措施支援年青人置業，其中房委會下期起的居屋計劃，40歳以下白表家庭及一人申請者，可以多獲一個抽籤號碼；「白居二」下一期起，增加1,500個配額，全數撥予40歲以下的青年家庭及一人申請者。



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白居二增加1500配額 全撥予40歲以下申請者

李家超表示，為回應青年對擁有自住空間的期望，房委會由下一期起，為申請購買居者有其屋計劃（居屋）單位的40歲以下白表家庭及一人申請者，分派多一個抽籤號碼；並由下一期白表居屋第二市場計劃起，增加1,500個配額，全數撥予40歲以下的青年家庭及一人申請者。

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李家超又提到，政府在兩年前擴大青年宿舍計劃，資助非政府機構租用合適酒店和旅館轉作青年宿舍。政府亦更成立了專責小組，提供針對性支援和技術建議，包括協助它們與酒店業主商議，盡早達成協議，現時宿位數目已增加到約3,000個。

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