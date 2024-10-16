施政報告2024｜檢討資助、改革體育總會　律政司負責解決體育爭議

【施政報告2024】特首李家超周三（16日）於立法會發表任內第三份《施政報告》，在體育相關的政策方面，政府將加強精英運動員和教練發展，包括檢討運動員直接資助機制，並會改革體育總會管治，讓運動員在公平和專業環境下發揮潛能。

李家超又指，將提供興建一個可舉辦國際級別比賽的游泳館和一個設有劍擊訓練及比賽設備的體育館，促進體育活動普及化，及充分利用啟德體育園和其他現有場地主辦多項大型國際賽事，發展體育產業主場經濟。

消息指，政府將設體育爭議解決制度，由律政司負責，以加快處理，全程亦會保密，保障運動員的權益。



2024年8月21日，港隊巴黎奧運代表團成員出席巴士巡遊。（資料圖片／盧翊銘攝）

建國際級游泳館及劍擊體育館

李家超指，將加強精英運動員和教練發展，政府已邀請香港體育學院檢討運動員（包括殘疾運動員）直接資助機制，優化培訓系統，並成立委員會督導運動醫學及運動科學發展。政府亦會加強教練培訓，探討建立統一教練認證制度的可行性。

促進體育活動普及化方面，李家超指將提供更多體育及康樂設施，包括興建一個可舉辦國際級別比賽的游泳館和一個設有劍擊訓練及比賽設備的體育館，並把新興體育活動資助先導計劃恆常化。

港協暨奧委會將完成體育總會檢討

李家超又表示，將改革體育總會管治，中國香港體育協會暨奧林匹克委員會將完成「體育總會機構管治和運作」檢討並提出建議，確保體育總會能高效運作，讓運動員（包括殘疾運動員）在公平和專業環境下發揮潛能。

政府亦將發展體育產業主場經濟，繼續支持運動員參加各類賽事，並充分利用啟德體育園和其他現有場地主辦多項大型國際賽事，讓港隊在主場作賽，建立觀眾群，有利體育產業長遠發展。

▼10月16日 李家超到立法會公布施政報告▼



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政府會重新檢視香港大球場改建計劃，確保啟德體育園和香港大球場發揮協同效應。

將在明年第一季啟用的啟德體育園，是香港歷來最大型體育基建，李家超指將有助推動體育發展，並帶動休閒娛樂及旅遊業等產業和盛事經濟的發展。

政務司司長領導的「啟德體育園跨部門工作小組」會加強督導體育園順利落成啟用和宣傳，促進體育盛事、創新娛樂、餐飲、會議展覽和旅遊協同發展，並就安全部署、人群管理和突發事故處理等作充分預案和演練。

消息：將設體育爭議解決制度 律政司負責

另外，消息指，政府將設體育爭議解決制度，由律政司負責。政府消息人士表示，運動員生涯不長，若然體育爭議持續，對他們的事業有負面影響，相信設立體育爭議解決制度後能加快處理。消息人士又說制度與打官司不同，會全程保密，保障運動員的權益。

施政報告指政府已邀請體院檢討運動員直接資助機制。政府消息人士表示，一貫做法是體院在每屆奧運結束後檢視機制，預計明年上半年報告出爐，是否加津貼未有定案。

消息人士說，明年位於土瓜灣室內運動場的劍擊訓練館將人啟用，中長期的劍擊館選址未有定案。至於游泳館同樣未有方案，但消息人士強調場地能舉辦國際級別比賽，因此對看台及觀眾座位數字有定要求，惟現時未有詳細方案。

至於改革體育總會管治，政府消息人士表示，普羅大眾認為體育總會「可以做得更好」，包括運動員選拔、內部運作透明度等。

今年7月，前香港泳隊代表方力申炮轟泳總制度不公。（方力申IG）

體育總會制度及運動員薪酬問題，在今年都曾引起爭議。

今年7月，前香港泳隊代表方力申炮轟泳總屬會制度不公，泳總一度反指不同級別的屬會有流動。《香港01》統計過去十年泳總屬會名單，最高級別的73間「正式屬會」只有一次向上流動，至少15個屬會無公開游泳活動紀錄，疑有屬會再無活動，為「殭屍屬會」。泳總事後轉軚指會改革。

港協暨奧委會義務秘書長楊祖賜8月受訪時指，運動員可獲不少資源，「無咩嘢要駛錢」，又形容薪金如「零用錢」，惹起爭議。（資料圖片／張浩維攝）

巴黎奧運後，運動員薪酬問題再成為焦點，有運動員稱薪酬過低令不少人放棄全職生涯，亦有運動員指。港協暨奧委會義務秘書長楊祖賜8月受訪時指，運動員薪金雖不高，但可獲得醫療、住宿等其他資源，認為運動員「無咩嘢要駛錢、應該可以能夠從容地做運動員」，又形容薪金如「零用錢」，惹起爭議。

文化、體育及旅遊局局長楊潤雄同月接受訪問稱，過去多年政府對體育投入「非常之多」，不應該單看「一個（津貼）數字多定少」，但他同意若有聲音要求，可以研究增加資源。

▼10月15日 李家超展示新一份施政報告▼

