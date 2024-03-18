首置盤｜煥然懿居第三座開售首日七成應邀者甩底　19出席者都買樓

市區重建局港人首置項目土瓜灣「煥然懿居第三座」今早（18日）9時半於開售，60名獲邀揀樓申請者中，有七成甩底；只有19人出席，比率為32%，不過他們全部都即場決定買樓，當中三人選購三房單位。



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13名「準業主」為一人申請者

「煥然懿居第三座」申請者到長沙灣售樓處後，需先在等候區內宣誓，確認所報資料屬實，再按時段「揀樓」。中午前有約20名申請者揀樓，第一批登記是三個2至3人家庭。

市建局表示，首日有60位申請者獲邀揀樓，當中有19人出席，全部都有簽署臨時買賣合約，即買到合水單位。售出的19個單位分別為14個一房單位（當中13名為一人申請者）、2個兩房單位，以及3個三房單位。

▼2023年9月26日 興建中的煥然懿居第三座▼



共260個首置單位 市建局收3669份有效申請

「煥然懿居第三座」是市建局位於紅磡春田街／崇志街的重建項目，共260個首置單位，實用面積由約303平方呎至600平方呎。申請期去年10月結束，市建局早指共收到3,669份有效申請。據市建局早前分析，整體申請者以年輕一代居多，大約八成半為40歲或以下；約七成為一人申請者。

「煥然懿居第三座」折扣率為22%，惟據3月初最新評估的市價，「煥然懿居第三座」首置單位的實際折扣率約為13%，即八七折賣，較接近市價。換言之，業主日後有需要在市場上轉售其「首置」單位時，補價金額將會由市價的22% 相應減少至約13%。

▼2023年9月27日 到煥然懿居示範單位參觀的人士不多▼

