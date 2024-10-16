施政報告消息：劏房不可少於7平方米水質須達標　改輪過渡屋比例

【施政報告2024/李家超/施政報告直播】行政長官今早將發表施政報告2024，公布為劏房訂下最低居住標準、如何解決劏房問題及取締劣質劏房措施是其中一個焦點。最新消息指，劏房最低標準、即低於標準即為不合格劏房的定義，除了面積不可少於7平方米外，劏房必須有窗戶、通風符合標準、水質亦須符合標準，至於上下劏問題，或以要求劏房須符合消防條例糾正。

不少團體及劏房戶憂心一旦開始取締劣質劏房，租金會上升，促訂立起始租金，限制上升幅度。據悉，為劏房訂下最低居住標準或未觸及租金問題，但會規定要有獨立電錶和水錶，減濫收水電費情況。

據了解，政府傾向以分階段分區形式取締劣質劏房，預料或涉超過2萬個單位，同時會設有過渡期讓業主糾正，本屆政府或只會完成立法及訂立執行時間表。安置方面，會以過渡性房屋為主要安置方法，政府會研究增加供安置住於不適切房屋住戶輪候過渡性房屋比例，傾向與輪候公屋3年或以上人士的比例各佔一半。



劏房睇樓團（盧翊銘攝）

歐先生以往獨自住天台屋閣仔單位。（盧翊銘攝）

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陳先生原本住天台屋，以前有兩房一廳，因為天台屋要拆，他才搬來這間盒仔房，一住16年。（盧翊銘攝）

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李先生住的劏房樓底雖然高，但平面面積只有37呎，比一個標準車位要細得多。（盧翊銘攝）