施政報告2024｜五招提升精神健康　加大醫教社協作支援學童青少年

本港青少年精神健康問題令人關注，行政長官李家超今（16日）宣讀新一份施政報告，提出加大醫、教、社協作服務，五大措施促進市民精神健康，包括制訂「精神健康分層護理模式」、提升社會對精神健康的關注、加強支援兒童及青少年、協助精神復元人士融入社區及加強教師培訓和家長教育。



10月16日，行政長官李家超發表任內第三份施政報告。（歐嘉樂攝）

李家超在施政報告提出5項促進市民精神健康措施，其中提出制訂「精神健康分層護理模式」 ，即制訂多專業界別的分層架構，由最前線處理一般情緒問題、到須跟進個案，以至較嚴重精神病患個案，清晰化各專業例如教職員、社工及醫護人員等，在每一層級個案所提供精神健康服務的定位和分工各司其職。

第二方面會提升社會對精神健康的關注，李家超指每年會為《精神健康職場約章》訂立推廣主題，嘉許達標的參與機構，並在校園加大推廣《4Rs精神健康約章》，更全面地提升學生、教職員及家長的精神健康。

行政長官李家超今（16日）宣讀新一份施政報告，提出加大醫、教、社協作服務，五大措施促進市民精神健康。（資料圖片）

他稱會加強支援兒童及青少年，延續及優化學校為本的三層應急機制，推出高中及初小的「精神健康素養」資源套，包括明年第二季建立青少年情緒健康即時網上支援平台。

另一方面政府會協助精神復元人士融入社區，包括設立「精神復元人士過渡支援服務隊」，支援輪候中途宿舍服務的離院人士，社會福利署亦會增設精神健康綜合社區中心。

李家超續稱，會加強教師培訓和家長教育，例如加強教師及早識別及支援有精神健康需要學生的能力，並協助家長掌握照顧子女精神健康的知識和技巧。