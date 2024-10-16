施政報告2024｜啟德運輸系統有望早3年落成　但預料仍須等至少7年

政府正研建設三個智慧綠色集體運輸系統項目，包括啟德、東九龍及洪水橋╱厦村。行政長官李家超今（16日）發表新一份施政報告，稱通過創新的推展方式及建造方法，目標啟德綠色集體運輸系統較原先估計提早3年落成，啟德與東九龍綫項目原本料2034至2038年內落成，因此預計啟德項目最快也要2031年才可完工，甚至有機會2035年才落成，即要等至少7至11年。



另外，據施政報告《附篇》，原定今年展開詳細規劃及設計階段的北環線支線，將延至明年初進行，暫未有動工時間。



啟德智慧綠色集體運輸系統最新走線，全長約3.5公里，設5個車站，包括港鐵啟德站、啟德體育園站、都會公園站、前跑道區住宅帶站及啟德郵輪碼頭站。（區議員文件）

啟德郵輪碼頭一帶被指交通不便。（資料圖片）

新一份施政報告未有在新鐵路線上有新舉措，但過去公布的鐵路、智慧綠色集體運輸系統項目則有所更新。李家超指，政府正全力推展三個智慧綠色集體運輸系統項目，並壓縮推展時間，包括東九龍、啟德及洪水橋╱厦村三個項目。

李表示，已於今年8月就東九龍及啟德的項目邀請供應商及營運商遞交意向書，並會於今年內就洪水橋╱厦村項目邀請提交意向書。

他指，通過創新的推展方式及建造方法，目標是啟德項目可較原先估計提早三年落成。不過，翻查政府去年發表的《香港主要運輸基建發展藍圖》，啟德及東九龍項目料會在2034至2038年落成。

換言之，若原預定啟德項目可於2034年落成，在通過創新建造方快下，最快也要2031年才完工；倘原預料2038年落成，最晚可能要2035年，即分分鐘啟德居民仍要等10年或以上。

另一方面，李家超稱會繼續進行東涌線延線、小蠔灣站、屯門南延線和北環線第一期古洞站工程，以期在2027年起陸續完成上述鐵路項目；洪水橋站和北環線主線工程分別在2030年及2034年完成。

北環綫走線。（運輸及物流局《香港主要運輸基建發展藍圖》）

至於連繫北環綫新田站、新田科技城、河套區港深創新及新皇崗口岸的北環綫支線，在特首未有宣讀的施政報告《附篇》中透露，該條支線原計劃今年內開始展開詳細規劃及設計階段，但最新已延至明年初進行。