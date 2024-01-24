渣打馬拉松｜反恐警長曾為本地紀錄跑手　形容警務工作如渣馬比賽

渣打馬拉松於本周日（21日）結束，警務處最新一期《警聲》，訪問一名曾是長跑名將的警長賴學恩。他在29歲才開始接觸長跑，「半途出家」卻曾創出渣馬本地跑手最快的紀錄，並入選港隊出戰東亞運及廣州亞運。如今他年紀已半百，去年代表警隊到加拿大參加世界警察及消防運動會，仍連奪四面長跑金牌。



賴學恩曾駐守反恐特勤隊，他將警務工作形容為馬拉松比賽，認為執法的策略亦相當重要。「當遇到罪案發生，要成功執法，絕不能只靠一個『勇』字，必須小心行事，隨機應變。」



接觸長跑僅一年多 創出渣馬本地選手第四快成績

警長賴學恩於1998年加入警隊，2002年踏入29歲才開始接觸長跑。雖然半途出家，但他的成績突飛猛進，在受訓一年多後，便在2003年渣打馬拉松比賽中，創出本地跑手第四快的成績，翌年更升上第一。其後他被入選港隊，於2009年及2010年（即36歲及37歲），分別出戰東亞運及廣州亞運。

49歲代表警隊參加世界警察運動會 獲4面長跑金牌

雖然賴學恩已踏入50歲，年已半百，但他去年代表警隊到加拿大參加世界警察及消防運動會，仍連奪四面長跑金牌，可謂寶刀未老。回顧過去逾20年的長跑，他感謝最初的同事邀請一同跑步，以及他的伯樂——當年警察田徑會教練馮華添，從此長跑成為他不斷奮鬥的主引擎。

賴學恩表示，由於不少警察部門對體能要求高，專業化的長跑訓練有助執行較艱辛的警務工作，例如他便先後駐守的反恐特勤隊和黃大仙警區郊區巡邏隊，正需要具備強健的體魄，才能夠勝任。

▼1月21日 渣打馬拉松跑手抵維園終點▼



+ 28

長跑貼士︰自律和堅毅至為關鍵

在馬拉松比賽中爭勝，策略相當重要。賴學恩便指，一直保持快步速未必是最佳的策略，必須同時考慮身體狀況。「維持治安也一樣，當遇到罪案發生，要成功執法，絕不能只靠一個『勇』字，必須小心行事，隨機應變。」

賴學恩又指，在長跑世界中追求進步，自律和堅毅至為關鍵。以警務工作為例，由於需要輪班，只能獨自苦訓，並要犧牲消遣和陪伴家人的時間。他透露家人曾經抱怨，但在理解他的初心已轉化為支持。

現任警察田徑會教練 向年輕人言傳身教

賴學恩已擔任警察田徑會教練達10年，除了為同袍提供培訓外，並幫助不同年輕人。「無論是少年警訊會員，或正接受警司警誡的青少年，我都希望透過自己逾20年的長跑經歷，向他們言傳身教，幫助他們透過鍛練身體磨練意志，走出自己的康莊大道。」

▼1月21日 藝人「發哥」周潤發跑渣打馬拉松半馬賽事▼

