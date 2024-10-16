潑水節向警及記者射水　網紅勇狗等3人罪成　官不信連PRESS也不懂

Youtuber「勇狗」曾維誠和兩名男子，涉嫌在去年潑水節以水槍射警員及無綫記者案，他們辯稱只是嬉戲，亦有被告自辯時稱不知事主是記者，更稱以為兩名記者雨衣上的「PRESS」是「PASS」。案件今（7日）在九龍城裁判法院裁決。裁判官陳志輝指被告行為已超越善意祝福，所造成的身體接觸已超越一般潑水活動可接受的標準，更不信出庭自辯，有IVE學歷的被告會連「PRESS」都不懂，裁定3人罪成，並把他們還押至11月1日判刑，以候其背景及社會服務令報告。



首被告曾維誠（左），及次被告葉嘉健（戴黑眼鏡）均被裁定襲警及普通襲擊罪成，需還柙候判。(陳曉欣攝)

首被告曾維誠（右），及次被告葉嘉健（左）並無出庭自辯。(朱棨新攝)

第三被告袁子健自辯時稱，以為兩名記者雨衣上的「PRESS」是「PASS」。(朱棨新攝)

3名被告為曾維誠（26歲，的士司機）、葉嘉健（26歲，文員）及袁子健（31歲，成人用品商人），共涉3項襲警和3項普通襲擊罪，指他們於2023年4月9日，在九龍城賈炳達道與衙前圍道之間的一段城南道，襲擊3名輔警，兩名無綫新聞記者及一名無綫攝影師。

袁辯稱以為雨衣上的「PRESS」是「PASS」

裁判官陳志輝裁決時指，所有控方證人誠實可靠，接納他們的證供。除被告袁子健自辯外，曾及葉沒有作供或傳召辯方證人。陳官引述袁的證供，袁稱不知兩名證人是記者，以為他們雨褸上的「PRESS」字樣解作合格（PASS），又指當時其水槍一時能射水，一時只射出水霧。

無綫記者李天耀稱當日被水射至睜不開眼睛。（影片截圖)

李天耀稱被水射面時覺得「醃眼」。（影片截圖)

李天耀當天穿著印有無綫圖案的雨褸採訪時遭人不停射水。（網上截圖)

官不信袁IVE畢業會不懂PRESS

陳官指，袁曾供稱攝影師邀他射水以增加拍攝效果，可見他知道對方是記者，陳官亦稱難以想像袁IVE畢業，連PRESS一字也不理解。此外，袁在錄影會面稱水槍沒水，與庭上供詞有別，遂拒接納其錄影會面的開脫。

無綫記者李天耀作供時稱，為保持專業故被市民射水仍保持笑容。（朱棨新攝）

無綫記者吳家軒稱遭3名被告射水時，認為他們並非玩咁簡單。(朱棨新攝)

無綫新聞攝影師譚永文覺3名被告來者不善，曾向警員求助。(朱棨新攝)

行為超越「阿SIR我愛你」的祝福表達

陳官續指，案發當日雖有慶祝潑水節活動，但3名警員當時穿著制服當值，警員頸上雖戴上花圈，面上有粉末，但他們沒有手持水槍或用器皿盛水，明顯不是參與者。陳官指，片段顯示當警員或記者被射水而用手擋水、擰歪面或離開現場時，被告仍追著他們射水，被告行為已超越善意祝福或表達：「阿sir我愛你」等，行為所造成的身體接觸，已超越一般潑水活動可接受的標準。

輔警警長6579稱，他當日曾勸諭首被告曾維誠到別處射水，曾亦有離開，他認為事件已解決。(朱棨新攝)

女輔警何兆華稱當時遭參加者以水槍掃射，截圖拍到她臉上的笑容是無奈的苦笑。(朱棨新攝)

拒接納射水行為是嬉戲

陳官接納警員供稱當時其實無奈和不開心，但不想對市民「揦埋口面」，被告知道事主是警員或記者，事主不可能同意被告近距離射水，而被告追著事主射水，行為非辯方稱的嬉戲，裁定3人所有罪名成立。

求情稱事主們並沒有傷勢

辯方律師求情指，本案襲擊情況特殊，事主亦沒有傷勢，冀法庭先索取社會服務令報告。陳官遂下令索取背景及社會服務令報告，被告還押至11月1日判刑。

案件編號：KCCC2666/2023