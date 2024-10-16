施政報告｜白表青年嘆單人申請機會渺茫　增抽籤號碼或有利中獎

新一份《施政報告》提出，協助青年上居屋，40歲以下白表家庭及一人申請者，將獲派多一個抽籤號碼。有年輕人認為，一人申請居屋機會好渺茫，認為新措施有利中籤，近年越來越多年輕人選擇不婚，政府應協助單身者置業。



《施政報告》提出，房委會下期起的居屋計劃，40歳以下白表家庭及一人申請者，可以多獲一個抽籤號碼。（賴卓盈攝）

《施政報告》提出，房委會下期起的居屋計劃，40歳以下白表家庭及一人申請者，可以多獲一個抽籤號碼。（賴卓盈攝）

年輕人：多單身青年不婚 政府應助置業 嘆抽居屋機會渺茫

《施政報告》提出下期居屋起，房委會會為40歲以下的白表青年家庭以及一人申請者，分派多一個抽籤號碼。而下一期「白居二」起，增加1,500個配額，全數撥予40歲以下青年家庭及一人申請者。

二十多歲、與家人租屋同住的薛小姐，今日到樂富房委會中心遞交居屋2024申請表。她指，今次是她第三次單人申請居屋，「自己一個排真係好難好渺茫，上次我已經排到第7，最後都係抽唔到，真係好失望。」

她認為，新措施令自己有多個機會中籤，有助青年置業。她希望政府可以繼續關注青年住屋需求，「住樓係基本需求，冇理由要一家大細迫埋喺同一個咁細嘅地方，好唔合理，一定要解決。」她又認為現時越來越多年輕人選擇不結婚，希望政府可以為單身青年提供更多住屋幫助。

《施政報告》提出，房委會下期起的居屋計劃，40歳以下白表家庭及一人申請者，可以多獲一個抽籤號碼。（資料圖片／蘇煒然攝）

已抽籤至少十次的梁女士，今日陪同40歲的兒子遞交居屋申請。她指，與兒子同住，希望他將來能擁有自己的居所。對於居屋申請新安排，梁小姐認為對年輕人有利，「有多個choice（選擇）當然好，都係搏一搏」，但對於政策無法惠及40歲或以上人士，梁小姐則笑說「對我冇幫助，感覺有啲唔公平囉。」

今年38歲的Amy現與四名家人租屋同住，她認為長期租屋不划算，加上地方狹窄，故希望能抽中居屋。Amy認為，新措施「有多個機會好過冇，希望未來越來越多機會。」