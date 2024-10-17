簡樸房｜黃偉綸稱面積沒有「上限」　所有出租住宅分間單位須登記

【施政報告2024】行政長官李家超周三（16日）發表任內第三份施政報告，房屋政策是今次重點之一，設立劣質劏房標準，不合格劏房必須改建成合標準「簡樸房」，明年1月推出「善用公屋資源獎勵計劃」，為提供確切情報舉報濫用公屋人士提供獎賞，找出更多濫用個案，與民生息息相關。財政司副司長黃偉綸今日（17日）指簡樸房面積沒有上限，並稱有分間單位超過10至20平方米。他稱全部登記都要經認證，強調是簡單快捷、非繁複，不會年年做，可能只會幾年後做確認，不會對業主構成大負擔。



2024年施政報告房屋政策記者會10月17日舉行，財政司副司長黃偉綸（右二）、房屋局局長何永賢（左二）、房屋局常任秘書長羅淑佩（右一）及房屋局副秘書長（特別職務）王明慧（左一）出席。（梁鵬威攝）

財政司副司長黃偉綸10月17日表示，全港約11萬劏房戶涉22萬名居民，政府處理劣質劏房時不能操之過急，須穩慎有序推展工作。（資料圖片）

處理劣質劏房時不能操之過急

財政司副司長黃偉綸表示，全港約11萬劏房戶涉22萬名居民，政府處理劣質劏房時不能操之過急，須穩慎有序推展工作，包括配合公營房屋部份小心部署，令相關業主及住戶有足夠時間安排，避免劏房居民混亂恐慌及流離失所。經解決劏房問題工作組研究後確定以立法方式制訂劏房出租制度，名為「簡樸房」。

財政司副司長黃偉綸（右）10月17日指，簡樸房面積沒有上限，並稱有分間單位超過10至20平方米。（梁鵬威攝）

料最快明年第4季為劏房做登記 建議為期12至18個月

他稱「簡樸房」有標準細則，今年12月至明年2月就劏房出租制度展開諮詢，爭取2025年通過法例，料明年第4季起為劏房做登記，建議為期12至18個月，並同步接受「簡樸房」認識申請，料登記期最快於2026年第4季至2027年第2季結束，會按情況決定何時實施執法行動。

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何永賢指，簡樸房標標為樓面面積不少於8平方米，樓底高度由樓面量度至任何橫樑底部不少於2米、樓面量度至天花不少於2.3米，須有住戶專用的獨立間隔廁所等，並須有既定消防、結構安全及通風規定等。

▼10月17日 施政報告2024房屋政策記者會▼



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何永賢指，已登記的出租分間單位可獲寬限期，暫構思是12至24個月，但建議不要太短，因須有足夠時間讓現有劏房糾正，盼能逐步做工程令有更多合標準的簡樸房出現，本身已達標準的劏房也可在登記期申請認證，並須專業人士確認單位合符標準，又指執法行動不能操之過急，必須按部就班，以免引起住戶恐慌。

2024年施政報告房屋政策記者會10月17日舉行，財政司副司長黃偉綸（右二）、房屋局局長何永賢（左二）、房屋局常任秘書長羅淑佩（右一）及房屋局副秘書長（特別職務）王明慧（左一）出席。（梁鵬威攝）

過渡方案方面，何永賢指公營房屋供應已大幅上升80%，加上簡約公屋，過渡性房屋也已提供服務，包括乙類選擇，包括單身人士及輪候公屋3年以上，之後會靈活調節乙類比例，強調供應充足能給予政府底起解決劏房問題，「雖然我哋好有決心盡快立法，但要有穩妥步伐。」

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對於劏房須改動才達標會否令租金提升，黃偉綸認為影響劏房租金最關鍵非一次性支出，而是供與求，目前住在劏房單位有6成符合資格上公屋，故公屋供應十分重要，未來5年是公屋供應豐收期，不計簡約公屋每年會有3萬公屋供應，相信隨劏房戶能入住公屋，需求會減少，又相信政策不會令劏房大幅減少。

黃偉綸指簡樸房面積沒有上限，稱市場有分間單位超過10至20平方米，都交由業主決定，也不會給予新名，因會太繁複。他稱全部登記都要經認證，強調是簡單快捷、非繁複，不會年年做，可能只會幾年後做確認，不會對業主構成大負擔。

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