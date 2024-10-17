施政報告2024｜樂施會：樂見部份建議獲採納　貧窮問題有改善空間

行政長官李家超周三（16日）發表任內第三份《施政報告》。樂施會同日表示，樂見政府致力完善各項民生福利政策，並採納該組織早前提出的部份建議，以釋放非經濟活躍人口勞動，但認為針對貧窮問題方面仍有改善空間。



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樂施會建議，政府應進一步確立扶貧框架並保留貧窮線，在貧窮線的數據基礎上執行「精準扶貧」；支援非經濟活躍婦女投入勞動市場；透過設立教授中文作為第二語言的「三層課程」等方式支援少數族裔；並建立「獨老及雙老長者住户資料庫」，以及推動長者積極賦能政策，以應對香港日益嚴峻的貧窮問題。

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促配合安置計劃以取締劣質劏房

另外，針對政府提出立法制定合資格劏房為「簡樸房」，並在劏房集中地區增加3個社區客廳等措施，樂施會予以肯定，並建議配合安置計劃以取締劣質劏房。該組織強調，取締劣質劏房必須與安置計劃相輔相成，政府應加快劏房登記進度及制定清晰明確的取締劣質劏房時間表。

樂施會指出，鑑於公屋供應難以在短期內大幅增加，故應同時加強過渡性房屋的供應，並應提供足夠的租金津貼。該組織也建議，政府應鼓勵商界人士積極利用資源，透過「官商民」合作模式改善劏房住户的生活條件。

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