牧師先後迷暈6男並非禮　包括吻腳趾臀部及口交　囚6年半

男牧師涉邀5名在兒童之家或教會活動認識的年輕男子到其家或到酒店staycation時，給他們服食「保健產品」令他們入睡，並在他們不知情下非禮他們並拍片。牧師後來邀約一名18歲男子到文華東方酒店後重施故技，該男子中途醒來見被告正摩擦其下體，即離開並報警，從而揭發另5男亦遭非禮。牧師今(17日)在高等法院承認24項罪名，庭上透露其中3名男事主得知真相後患上創傷後遺症，部份更難再相信他人。法官胡雅文斥責被告濫用事主對他的信任，形容他如同「獵食者」(predator)，判他入獄6年半。



6名事主案發時18至24歲

被告蔡健鏗，51歲，報稱英語導師。他承認16項非禮、7項施行藥物以獲得或便利作非法的性行為和1項管有兒童物品罪。案發於2020年5月至2021年8月間，6名事主當時介乎18至24歲。

被告蔡健鏗在高等法院承認24項罪名，被判囚6年半。(黃浩謙攝)

被告趁X入睡時吻其腳趾及臀部

案情指，被告為18歲事主X的英語導師，他於2020年11月某晚上約X到文華東方酒店留宿，並趁X入睡時吻X的腳趾及拍片。兩人翌年再3次到酒店留宿，被告都有給X服食保肝藥，X不虞有詐吞下，惟之後昏昏入睡，被告便趁機侵犯X，包括吻他的臀部，把潤滑劑塗在X的肛門並指插，又替X口交，被告亦拍下多段影片。

X在最後一次被性侵時，在半夜醒來，驚覺被告在磨擦其下體，他立即離開房間並報警。被告因而被捕。

被告認以錯誤方式滿足性慾

被告警誡下稱以錯誤的方式滿足性慾。警員並到被告於馬灣住所搜查，並發現一個硬碟，內裡除了有性侵X的影片外，並發現涉另5名男事主Y、Z、T、U和V的影片，硬碟內亦有6段屬兒童色情物品的下載影片。

被告是兒童之家的牧師

案情指，事主Y、Z和T均曾住兒童之家，並認識當時在兒童之家任牧師的被告；U和V則在教會活動認識被告。5名事主均曾到被告住所，或與被告一同在酒店留宿。他們均在服用被告所給的藥丸後睡著，然後遭被告非禮。包括被摸下體，被告亦有替他們口交等，並拍下多段片段。5人被侵犯時，均不知情。

有事主知曾遭被告性侵後感自卑及羞愧

法官判刑時透露，6名事主中，事主Z和V拒和心理學家會面，餘下4名事主的創傷報告中，事主X獲家人和女友支持，現時情緒穩定。事主Y、T、U均來自破碎家庭，自幼欠關愛和引導，他們認識被告後感到被人關心，亦信任被告。惟事件被揭發後，他們均患有創傷後遺症，難以和他人建立親密關係。Y對被侵犯感驚訝和自卑，事後和女友分手；T感到羞愧，不再信任他人。

官斥被告佔便宜並有預謀

法官判刑時指被告與事主的關係密切，他既是事主的導師，有些亦有如父親。惟他濫用事主對他的信任，趁機「佔便宜」，並有預謀行事，持續犯案逾1年，事件更長期影響部份事主，判他入獄6年半。

案件編號：HCCC197/2023