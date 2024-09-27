國慶無人機表演｜旅發局預演有彩蛋 1500架機砌出6隻大熊貓圖案
撰文：林遠航
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為慶祝國慶75周年，旅遊發展局本周六（28日）將於灣仔海濱上演「香港馬騰盛世」無人機表演，動員1,500架無人機，首次展現國畫大師徐悲鴻的4幅藝術作品，亦有多幕香港今昔風貌圖案，包括漁村、港灣、九龍城寨等。
當局周四晚（26日）舉行預演，有市民拍攝發現有「彩蛋」，多幕與大熊貓有關，除了盈盈、樂樂一家四口外，亦有剛剛到港的安安、可可，六隻齊現維港上空。
圖案以國畫大師徐悲鴻4幅藝術作品為靈感
旅發局主辦的「香港馬騰盛世」無人機表演，將於周六晚上在灣仔海濱舉行。今次無人機表演圖案以國畫大師徐悲鴻的4幅藝術作品為靈感，展現其筆下的奔騰駿馬、飛躍雄獅等作品。
有市民周四晚拍得旅發局在灣仔海濱為無人機表演作預演，多幕無人機圖案曝光，包括取材自徐悲鴻的《天馬行空》、《群奔》、《紫荊花》。
除此之外，預演亦有多幕場景，也有圖案細緻描繪香港從小漁村發展成國際大都會的華麗歷程，包括電車、天星小輪、漁村、港灣等。
旅發局為近日本港大熊貓熱潮而設的「彩蛋」也出現，其中一幕出現四隻熊貓，兩大兩小，代表盈盈、樂樂和一對龍鳳胎一家四口。「細佬」正食竹葉，而「家姐」則趴睡在地上，十分可愛。至於另一幕，則有另外兩隻大熊貓，為同日剛抵港的安安、可可，同樣「萌爆」。
另外，亦有數幕與國慶直接有關，有「慶祝國慶」、「75th Anniversary」等字句。
「香港馬騰盛世」無人機表演
日期：2024年9月28日
時間：晚上8時
地點：灣仔海濱 (灣仔渡輪碼頭畔主題區及HarbourChill海濱休閒站一帶)
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