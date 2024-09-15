調查｜基層對施政滿意度連跌兩年　建築工友斥外勞「搶飯碗」

行政長官李家超即將公布新一份《施政報告》，香港社區組織協會調查顯示，基層市民對政府對施政表現滿意程度連續兩年下跌，當中評價最差的一項為「增加就業機會」，認為輸入外勞成為問題癥結。



有工友質疑，僱主聘本地人滿足申請輸入外勞要求，當開工時卻優先安排外勞上班，令本地工「無工開」；亦有工友慨嘆，要減薪才能與外勞「競爭」，他指「一個香港人打三個外勞」，惟僱主為降低成本而選擇用外勞。



香港社區組織協會聯同多名基層市民開記招，公布調查結果和訴說民生苦況。（周令知攝）

香港社區組織協會在今年8月至9月期間展開網上問卷調查，共訪問了713位受訪者，當中84.9%屬30至59歲人士，而72.2%受訪者收入介乎10001元至15000元。

五成受訪者認為「增加就業機會」表現差

對於政府在過去兩年的施政表現，以10分為滿分，受訪者給出的平均分數為5.8分，與2023年的6.4分及2022年6.8分相比，已連續兩年下跌。當中評價最差的一項為「增加就業機會」，有51.3%受訪者表示政府在此項的表現頗差或非常差，外勞問題成一大癥結。

「減降薪先有力與外勞競爭」

任職過建築及運輸的李先生指，僱主經常走法律灰色地帶，聘請一定數目的本地員工以換取能夠聘請外勞，但有工作卻經常讓外勞接，而非本地員工，導致本地員工經常「無工開」。

同樣任職建築業的謝先生指，現在唯有降薪才能跟外勞競爭，「一出現外勞，我就立刻失業，依家搵散工做，可算係開工不足，呢幾日搵到一份長工，但比我之前工資至少低咗三分之一，我減降薪先有力與外勞競爭」。他又指行內公認「一個香港人打三個外勞」，本地員工工作速度遠勝外勞，惟「所有老闆都係衰嘅」，為了降低成本而選擇用外勞。

香港社區組織協會呼籲政府應在所有行業都停止輸入外勞，同時在這個經濟低迷的大環境下推出一些大計劃以創造就業，例如啟動基建項目和更新醫療系統等，相關支出則由發債來抵銷。

香港社區組織協會副主任施麗珊（前排左一）發言。（周令知攝）

照顧者冀支援熱線提供實際服務

其他民生問題包括貧窮兒童和照顧者等。香港社區組織協會副主任施麗珊指，目前香港約有二十萬名貧窮兒童，小朋友阿晴是其一，阿晴指，原本參加了十一堂課價值2000元的唱歌班，但受家庭經濟所限唯有停止，而且學校能提供的資助有限。

照顧者彭女士表示，家中有患上精神病的年老母親，她指公營醫療機構服務時間短，「都未講到個問題就叫你走」，但私營醫療機構收費又高昂。而政府設立的照顧者熱線亦形同虛設，「叫你有咩事就打呢個電話，但係其實都幫唔到啲乜」，她期望政府應找社工等專業人士接聽此熱線，以提供實際服務。