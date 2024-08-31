孫玉菡：補充計劃至今批2.1萬外勞　如更多本地工人應徵會減配額

勞工署去年9月推出補充勞工優化計劃，勞工及福利局長孫玉菡今（31日）早接受電台訪問，指計劃至今已批准輸入2.1萬名外勞，重申計劃的前提是本地勞工優先就業，但目前整體勞動市場人手仍然緊張，稱如有多些本地工人應徵，自然不會批准申請外勞。



他又提到，今年底會檢討推出兩年的「高才通計劃」。計劃的95%獲批人才來自內地，孫表示即使相當部分是內地人，但最多是從美國大學畢業，認為也算是國際高端人才；未來會聚焦到歐洲和東南亞宣傳，第一站是馬來西亞。



至於近日小紅書出現「高才通續簽攻略」，例如做保險經紀或開空殼公司，孫強調人才必需有實質工作，如果有人開空殼公司是犯法，入境處會「睇得好緊」。



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飲食、零售及建造業失業率微升 但整體人手仍緊張

孫玉菡今（31日）在電台節目表示，補充勞工優化計劃至今已批准輸入2.1萬名外勞。他指本港失業率頗長時間維持在3%左右，基本上是低失業率，不過飲食、零售和建造業因經濟變化，失業率微升，但整體勞動市場人手仍然緊張。

他重申，計劃前提是本地勞工優先就業，如有多些工人應徵，自然不會批准申請外勞。至於計劃有沒有退場機制，他指有關機制已因應本地勞工市場情況而調節外勞配額；如情況有所舒緩，批出的外勞配額一定會減少。

孫玉菡補充，再就業津貼試行計劃推出個半月以來接獲1.5萬宗申請，633宗成功就業，60%是女性，認為效果相當理想，有助鼓勵更多人投入勞動市場。

孫玉菡（資料圖片/黃浩謙攝）

內地高才通來港者美國大學畢業居多 孫：是國際高端人才

「高才通計劃」推出兩年，95%獲批人才來自內地，孫指計劃C類都是百強大學畢業的年輕人，即使相當部分是內地人，也算是國際高端人才，「最多不是從內地大學畢業，最多是從美國大學畢業。即使內地人，在美國頂尖大學畢業，學懂很多頂尖知識及眼界，是否算作國際高端人才？在我們看來是的。」

他表示，國際人才定義並非看國籍，今年底會檢討計劃，未來會到歐洲及東南亞搶人才，首站是馬來西亞，因懂得兩文三語，亦有不少華僑、華裔，適合在港發展，但不會就招募人數設立特定目標。

孫玉菡續指，申請人最早會在明年1月申請續簽，條件是在港就業或設立公司，強調會嚴格審核。對於近日小紅書出現「高才通續簽攻略」，例如做保險經紀或開空殼公司，他指留意到社交媒體有不盡不實資料，強調不能輕信，他強調人才必需有實質工作，如果有人開空殼公司是犯法，入境處會「睇得好緊」。

「香港高才招聘展覽2024」今年3月3日舉行。（資料圖片/廖雁雄攝）

照顧者支援：安排南區和荃灣關愛隊試行識別隱蔽家庭

另外，近日照顧者悲劇引起關注，被問及當局相關支援，包括相關熱線及網頁有多大效益，孫表示，過去數年已加大對照顧者的支援力度，現時有200多間長者中心或鄰舍中心提供協助，亦有資訊網站，而照顧者24小時熱線，大約6成涉及情緒支援，如有嚴重個案，社工會立即到場協助。

對於設立照顧者高危個案資料庫，包括揉合醫管局及社署的相關資料，孫玉菡指目前長者地區中心都有做同類工作，而最新會安排南區和荃灣關愛隊，試行識別隱蔽家庭。他説日後關愛隊與社福機構合作，可擴大社區網絡，並會探討進一步與醫管局、房署和社署合作。不過他強調設立資料庫要符合私隱規定。