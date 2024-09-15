逾六成工友稱外勞影響就業 車衣女工求職遇僱主明言只請外勞
經驗豐富的車衣女士，試工後不獲聘用，僱主更明言旨在輸入外勞，公開招聘只為滿足勞工處要求。零售、商業及成衣業總工會今日（15日）指出，這種情況過往並不罕見，該會早前進行的問卷調查，結果也發現逾六成受訪工友認為當局推出「補充勞工優化計劃」，放寬原有26個工種不可輸入外勞的規定兩年，影響到他們的工作機會及收入。
工會建議政府停止相關放寬，並促各行業改善前線員工福利待遇，以吸引本地年輕人入行。就將連續性合約規定，由原定的「4.18」放寬「468」，工會則指出這只是數字遊戲，未能堵塞現存的法律漏洞，促政府在僱傭條例加入「按比例享權益」概念，以保障勞工權益。
車衣女工求職試工 僱主明言公開招聘只為請外勞
現年60多歲的張女士約兩年前透過勞工處找一份製衣工作，後來才得知招聘只是「一場騷（show）」。張女士憶述，當時去到工場面試，僱主要求她試工約10分鐘，嘗試縫合衣物等工作，惟事後僱主未有看其成品，便稱她不適合此工作，又明言公司旨在輸入外勞的，不會考慮僱用張女士。
張女士對此大感不解，自言已從事相關行業「十幾廿年」、「咩都識」，又無奈說：「（僱主）口口聲聲佢都話係輸入外勞嘅，我心情梗係唔好啦，你係咪玩啫？咁我都要時間走嚟（見工）㗎嘛。」張女士及後向勞工處反映情況，處方曾稱會跟進情況。《香港01》正就相關事件向勞工處作查詢。
然而，張女士的個案只屬冰山一角，零售、商業及成衣業總工會總幹事張麗霞指，僱主為求成功取得輸入外勞，以各種藉口拒聘本地求職工友，常見的藉口包括年齡不符合要求、不能提供預期月薪等，部份僱主更會開門見山，明言公司只請外勞，公開招聘只為滿足勞工處的要求。
薪金和福利與工作內容不對等 難吸引本地人入行
對於零售及飲食等行業「難請人」，只能靠輸入外勞的說法，零售、商業及成衣業總工會會長陳豔梅則認為，與僱主要求過於苛刻有關，當僱員被要求「身兼多職」，卻沒有得到公平和合理的薪酬福利，自然是難吸引人入行。她舉例指：「好似零售業咁樣，佢除咗要賣嘢之外，仲要收貨、執貨、收錢、埋數。」
近六成受訪者認為輸入外勞影響工作機會和收入
政府去年9月提出「補充勞工優化計劃」，將原訂不可輸入外勞的26個職位類別及非技術或低技術職位放寬兩年，當中包括售貨員和侍應生等職位。
總工會於今年4至8月間進行的「2024勞工政策與你的權益影響」問卷調查，透過通訊平台收到177份回應，當中近63%受訪者認為擴闊輸入外勞會影響其工作機會和收入。
總工會呼籲政府停止放寬「26個職位類別及非技術或低技術職位」可輸入外勞的決定，並在每年諮詢各工會意見，檢視輸入外勞與本地就業情況。
「4.18」轉「468」換湯不換藥
談及勞工福利，政府於本年初通過將「4.18」連續性合約放寬至以四星期工時合計為計算單位的「468」，即僱員連續四星期工作滿68小時，便可視為以「連續性合約」受僱，僱主需為他們提供僱傭福利，如法定假日薪酬及有薪年假等。
然而，張麗霞指出，這只是數字遊戲，未能堵塞現存的法律漏洞。她解釋，若僱主有心逃避法律，仍可在「468」下刻意安排僱員四星期內只工作67小時，以避過提供僱傭福利的責任。她又補充：「假設你468係（做）夠啦，咁但係做兩個月之後，又叫你休一個禮拜無薪假，咁其實真係換湯不換藥。」
「468」無助改善勞工福利 倡加入「按比例享權益」概念
問卷調查同時指出，曾因為不符合「4.18」僱用條件，而未受勞工法例保障的受訪者有28.8%、亦有接近46%受訪者認為「468」修訂方法不能改善勞工保障。總工會建議，在僱傭條例加入「按比例享權益」概念，讓僱員可按公司比例享有勞工福利，以保障弱勢的勞工權益。