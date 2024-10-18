優才計劃增機制邀頂尖人才　陳國基：頂尖就係頂尖　無一個定義

最新一份《施政報告》繼續出招搶人才，包括在「優秀人才入境計劃」下增設機制，主動邀請頂尖人才來港發展。到底何謂頂尖人才？政務司司長陳國基今日（18日）在施政報告記者會上回應指：「頂尖就係頂尖，無一個定義。」他稱，如有定義，將限制港府主動邀請人才的範圍，又指港府主動找人，相信這批人才更大機會符合香港需要、幫助到香港發展。



政務司司長陳國基指，港府主動邀請頂尖人才是重要舉措，相信該些人才有更大機會符合香港需要、幫助到香港發展。（吳綽詩攝）

稱頂尖才多人爭 孫玉菡：要三顧草蘆、禮賢下士

最新一份《施政報告》續有搶人才措施，包括在「優秀人才入境計劃」下增設機制，主動邀請頂尖人才來港發展。勞工及福利局局長孫玉菡在施政報告記者會上提到，設機制主動邀請頂尖人才來港，主要是因為「最好嘅人未必想申請，個個都搵我，點解我要花咁多功夫去申請。」所以當局要「三顧草蘆」、「禮賢下士」，更主動去請人才來港。

被問到何謂頂尖人才，政務司司長陳國基在會上回應：「你話邀請嗰啲人才點先叫頂尖呢？頂尖就係頂尖，無一個定義。」他續稱，每個行業都有一些「好叻嘅人」，計劃下的委員會將開會討論，如果大家同意屬「好人才」，便會主動與對方聯絡。

「好難下一個定義，佢可能係一個好叻既藝術家，可能係一個好叻嘅工程師，可能係一個好叻嘅醫生，或者佢可能係好叻嘅生意人都未定，無一個定義，因為若有一個定義，等於將我哋成個範圍就限制左，我哋唔想限制，因為呢啲好頂級。」

政府今午（18日）繼續舉行記者會講解施政報告措施。（吳綽詩攝）

頂尖人才簽證年期可長於兩年

他又指，相關計劃以往等人來申請，惟他的專長未必能百分百與香港的需要對接，認為改為政府主動去找人是重要舉措，相信主動找人，「一定對對香港最有利、係我哋最需要嘅人才。主動去搵佢，如果成功，對接到、幫助到香港發展嘅機會大好多。」

就這班頂尖人才的簽證時間，孫玉菡指，簽註年期可長於兩年，要視乎香港及人才的需要靈活處理。