搶人才｜港深政策比併　住屋安排較遜　學者倡鼓勵企業設員工福利

人才競爭激烈，港府最新一份施政報告提到要繼續搶人才、留人才，深圳近日也印發人才政策通知，提出30條意見「更積極、更開放、更有效」搶境內外人才。比較深港兩地搶人才的「招數」，既有共通點，亦有不同，例如深圳會為人才提供多項補貼，香港則較少提供直接資助。



有學者表示，全球都在搶人才，相關措施會對香港搶人才有影響，但認為受影響程度尚待觀望，港府可先維持現有措施，並監察往後來港人才數目變化，再作應對。學者又指出，香港住屋問題窒礙人才來港，但港府不宜直接為人才提供房屋補貼，建議港府為企業提供稅務優惠，鼓勵企業為人才提供包括住屋津貼在內的員工福利，藉以吸引人才。



▼ 10月30日 政府香港人才服務辦公室舉行開幕禮▼



+ 12

深圳設4項人才匯

深圳市委人才工作領導小組近日印發的《關於實施更加積極更加開放更加有效的人才政策 促進人才高質量發展的意見》，提出多項措施吸納境內外人士，包括提出四項計劃：頂尖人才匯聚項目（頂才匯）、企業人才匯聚項目（企才匯）、創業人才匯聚項目（創才匯）、及青年人才匯聚項目（青才匯）。

其中頂才匯特別提到會聚焦集成電路、人工智能、生物醫藥、新能源汽車、新型儲能、高端裝備、海洋、低空經濟、新材料等領域，引進全球頂尖人才，並設事業平台、科研經費、團隊支持、生活保障等一系列政策。

而青才匯則以35歲以下的博士畢業生、境內外知名高校碩士及本科畢業生為對象，計劃會為他們提供生活補貼，並為他們解決子女教育、住房等問題。

深圳設獎勵補貼 香港給稅務優惠

綜觀港府兩份施政報告，新設的高端人才通行證計劃未有列明行業或領域，主力吸引高薪人才和全球百強大學畢業生來港工作；而原有的多項計劃，則以放寬申請安排、取消配額等方式，便利人才來港。

深圳也提到，會構建海外引才支持體系，每年分平台評選一批創新創業人才、青年人才，給予相應獎勵補貼，並實施有關人才個人所得稅優惠政策。香港則未有類似獎勵補貼機制，今年2月公布的財政預算案亦未為外來人才提供薪俸稅稅率優惠。

兩地均有提到設立為人才提供跟進服務的單位，深圳提出設人才服務隊伍，香港在去年12月則已成立人才服務窗口線上平台，實體的人才服務辦公室近日亦已開幕。

三項人才計劃申請人的來港才女，可就讀公營及直資學校。（資料圖片）

兩地都有房屋津貼

針對人才支援，深圳的措施中不止提及人才的子女教育，也提到會協助他們的父母落戶，與香港各人才計劃受養人只包括人才的18歲以下子女及伴侶有別。

在住屋方面，深圳提出按規定為人才配租或配售保障性住房，如人才租住非保障性住房，則可按標準發放租房補貼；反觀在香港，政府雖未提供直接房屋津貼，但外來人才的置業印花稅已實施「先免後徵」，即合資格外來人才在港購買住宅物業，可申先暫免繳付相關印花稅，成為香港永久居民後，可向稅務局申請免除繳付該款項的法律責任。

學者：提供稅務優惠及企業設津貼

中文大學商學院亞太工商研究所名譽教研學人李兆波表示，現在全球都正在搶人才，深圳提出多項措施搶人才，對香港會有影響，惟影響程度尚要觀望，建議港府先維持現有措施，並監察深圳推出措施後，來港人才數目有否下跌，如發現某些行業的人才明顯減少，可再要考慮針對該些行業另訂措施。

李兆波坦言，香港在住屋上明顯遜於深圳，租金貴、且空間有限，要增加本港對人才的吸引力，提供房屋補貼會是非常有效的措施，不過，他認為香港的住屋問題未解決，政府不宜主動為人才提供房屋補貼，以免引起各界反感。

他指出，香港較少以直接資助來吸引人士，比起要港府直接為人才提供房屋補貼，更值得考慮的是為企業提供稅務優惠，鼓勵企業為人才提供包括住屋津貼、交通、子女教育等的員工福利，藉以吸引人才。

李兆波坦言，香港在住屋上明顯遜於深圳，建議政府考慮為企業提供稅務優惠，鼓勵企業為人才提供包括住屋津貼在內的員工福利，藉以吸引人才。（資料圖片）

研究員：深圳措施沒對港構成大競爭

香港人力資源管理學會政策倡議及研究委員會聯席主席、恒生大學市場學系高級講師殷暉也表示，對深圳提出的人才政策是預料之內，對香港會有影響，但認為影響並非「大家搶」，又指在全球人才競爭激烈情況下，香港的高才通有吸引力，其成效亦已超越原定KPI，認為不需要擔心深圳提出的措施會與港形成很大競爭。

談到深圳措施多提及為人士提供補貼、資助，香港則較少同類措施，殷暉表明任何資助均應屬短暫措施，且宜針對一些人才短缺情況非常嚴峻的行業，如只靠提出更高金額的補貼與其他地方鬥吸引人才，只會引起惡性競爭。

他又指，從深圳提出的措施，留意到深圳很清楚在發展上需要甚麼行業及類型的人才，有整全計劃，認為本港也可以參考，盡快做好人力推算，針對人才短缺的行業，更主動到外地搶人才，「人哋都咁做，我哋係咪可以參考下，我覺得可以鞭策到。」他續說，深圳提出的措施，能令外界感到當地有很多機會，相信對同為大灣區城市的香港也有好處。