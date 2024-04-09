永安旅遊 x 中銀信用卡／BoC Pay優惠碼　訂機票酒店折扣高達$670

永安旅遊優惠碼2024｜永安旅遊Wing On Travel X 中銀信用卡／BoC Pay優惠碼，享高達$670折扣優惠！即日起，現在只要用中銀信用卡或BoC Pay於永安旅遊平台購買機票、酒店、機酒套票或跨境高鐵滿指定金額，都可以使用優惠推廣碼獲得高達$670優惠！即看內文了解詳情！



來到櫻花季，不少港人都喜歡到日本賞櫻（unsplash）

永安旅遊優惠碼 x 中銀信用卡／BoC Pay【1】機票預訂滿$1800減$180

永安旅遊平台預訂機票，幫你搵最平、時間最好嘅機票！由即日至至6月30日，於永安旅遊網頁及永安旅遊APP訂購機票（全線單程／來回機票），單一簽帳淨額滿$1800，於結帳前輸入中銀信用卡推廣碼【BOC180T】或BoC Pay推廣碼【BOCP180T】，即可享$180折扣，每階段名額有限！

永安旅遊優惠碼 x 中銀信用卡／BoC Pay【2】酒店預訂滿$1500減150

預訂酒店住宿都可以賺盡優惠！由即日至至6月30日，於永安旅遊網頁及永安旅遊APP預訂本地或海外酒店住宿，單一簽帳淨額滿$1500，於結帳前成功輸入信用卡推廣碼【BOC150H】或BoC Pay推廣碼【BOCP150H】，即可享$150折扣。先到先得！

使用永安旅遊優惠碼即可減超過$670！（Instagram圖片：giuliettar1 ）

永安旅遊優惠碼 x 中銀信用卡／BoC Pay【3】機票+酒店套票預訂滿$3000減$300

想一次過訂購機票和酒店？套票就最適合！由即日至至6月30日，於永安旅遊網頁及永安旅遊APP預訂機票+酒店套票，單一簽帳淨額滿$3,000，於結帳前成功輸入信用卡推廣碼【BOC300P】或BoC Pay推廣碼【BOCP300P】，即可享$300折扣。機酒套票每次都非常搶手，名額有限！

中銀信用卡/BoC Pay x 永安旅遊優惠碼【4】高鐵車票預訂滿$400減$40

假日北上消費，預訂高鐵車票都有優惠！由即日至至6月30日，於永安旅遊網頁及永安旅遊APP預訂高鐵車票，單一簽帳淨額滿$400，於結帳前成功輸入信用卡推廣碼【BOC40J】或BoC Pay推廣碼【BOCP40J】，可享$40即時折扣。名額有限，額滿即止！

如何使用永安旅遊優惠碼 x 中銀信用卡／BoC Pay？

透過永安旅遊網頁或流動應用程式預訂旅遊產品，以合資格中銀信用卡（中銀Visa卡或中銀Mastercard信用卡）支付或BoC Pay支付，並於結付款前正確輸入指定推廣碼，方可享有折扣優惠。每個永安旅遊會員帳戶於推廣期內可享每個指定推廣折扣各一次，最高總折扣金額為$670。

優惠名額合共12,800個，推廣期內2024年4月5日、4月19日、5月3日、5月17日、5月31日及6月14日之上午11時發放，每階段優惠名額有限。

中銀信用卡折上折 額外享8%現金回贈

使用中銀信用卡於永安旅遊網頁及永安旅遊APP預訂旅遊產品前，記得在中銀APP或BoC Pay APP登記推廣優惠「20x狂賞派」，於本地/海外簽帳或網購額外享高達20x積分（相等於8%現金回贈）！再用中銀信用卡/BoC Pay x 永安旅遊優惠碼結帳，就抵上加抵！

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