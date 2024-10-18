官恩娜娘家爭產｜原告指母重度認知障礙　子女不和立遺囑或受影響

藝人官恩娜的母親與3名姊妹就亡母勞笑鳳的遺產爭奪案，今（18日）在高等法院續審，雙方就勞是否有精神能力立遺囑，各傳召其精神科醫生作供。其中3名姊妹一方傳召的精神科醫生認為，勞去世前3年已患上重度神經認知障礙症，又指若勞的子女不和，立遺囑前易受不當的影響。官母一方的精神科專家則認為，勞生前雖有認知受損，但並非患上該症。法官把案件押後至12月5日，讓原告和被告方進行結案陳詞。



原告為死者勞笑鳳(下稱：勞)的長女麥銀娣、三女麥麗萍及么女麥美華，被告為馮明業和勞笑鳳的二女麥銀麗(即官恩娜母親)。勞於2014年去世，她於去世前一年立遺囑，把遺產全留給馮明業，原告3姊妹要求裁定該遺囑無效。

官恩娜(後排左一)，官旳外婆勞笑鳳(前排左一)，官的父母麥銀麗及官有權(前排中及右)。（myyk@IG圖片）

認為勞憑長期記憶打麻雀

原告方的精神科醫生李卓穎供稱，勞於2011年患上重度神經認知障礙症，其後亦患上強迫症。雖然她有重度神經認知障礙症，仍可憑長期記憶而打麻雀。李又指，即使勞有焦慮、胃口差、情緒負面、失眠等抑鬱症癥狀，但不代表勞患抑鬱症，或只是其強迫症惡化。

受外界壓力易受影響

被告律師盤問時指，勞常擔心其健康狀況，又曾經因害怕遺失身份證，不斷尋找它，因此崩潰流淚。她以往獨居時感孤獨，與官母一家同住後，生活變得愉快。李同意心情欠佳及焦慮會影響認知能力，以及評估認知障礙症的分數。李亦指，需確保立遺囑的人根據其意願分配資產，但若該人易受外界壓力影響。如子女不和，或流動資產大幅變動，立遺囑的人易受不當的影響。

被告傳召的精神科醫生洪秉基，他認為勞笑鳳有強迫症，認知亦有受損，但無患上重度神經認知障礙。(朱棨新攝)

被告方指勞只患強迫症

被告方傳召的精神科醫生洪秉基則認為，勞患有強迫症，以及在認知方面受損，但沒有患上重度神經認知障礙症。醫生曾於2011年替勞進行評估，診斷她有嚴重的認知方面受損。洪指，勞進行評估時極為焦慮，影響其作答。

案件編號：HCAP37/2015