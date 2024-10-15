官恩娜娘家爭產　官母對亡母遺產全給契仔感愕然：佢始終非姓麥

藝人官恩娜的母親與3名姊妹就亡母勞笑鳳的遺產的爭奪案繼續，官恩娜母親麥銀麗今(15日)在高等法院接受3名姊妹的律師盤問，她稱結婚後與3名姊妹甚少聯絡，又否認為控制勞的資產而帶勞開設新戶口，官母又稱，對於勞立遺囑一事更是被蒙在鼓裏，她對於母把遺產全部給了「契仔」馮明業亦感愕然。



原告為死者勞笑鳳(下稱：勞)的長女麥銀娣、三女麥麗萍及么女麥美華，被告為馮明業和勞笑鳳的二女麥銀麗（官恩娜的母親，下稱官母）。勞生前立下遺囑把遺產全留給馮明業，原告3姊妹要求裁定該遺囑無效。

官恩娜的母親麥銀麗稱對母親勞笑鳳把遺產全給「契仔」馮明業感愕然。(陳曉欣攝)

馮明業是麥銀麗的男性朋，有份幫忙打理勞笑鳳的事務。(劉安琪攝)

官恩娜全家。（myyk@IG圖片）

律師質疑為加強控制而帶勞開新戶口

官母今續接受代表3名原告的律師盤問。律師質疑官母曾帶勞開新銀行戶口，以存放勞的定期存款，目的是避免使用勞、麥麗萍及麥美華的聯名戶口，藉此加強控制勞的帳戶交易。官母否認，又稱其母有個人自由。

勞把遺產全給馮覺不合理

官母表示，她對勞立遺囑一事被蒙在鼓裏，毫不知情。官母又稱馮明業始終不是姓麥，勞將遺產「畀晒明仔」不合理，感到有點愕然。法官陳嘉信問官母對遺產安排的預期，官母回應她從未細想。

原告麥銀娣是勞笑鳳的長女。(朱棨新攝)

勞鳯的三女麥麗萍(粉紅外套)。(朱棨新攝)

勞的么女麥美華。(朱棨新攝)

指勞不肯用新電話

原告律師追問勞開立銀行戶口時，用上官母個人電話的原因，官母解釋她原本購買了一部附設平安鐘功能的電話予勞使用，但勞「死都唔肯用」，她遂回收自用。原告律師質疑，官母沒收勞的電話是為了接收勞的通訊訊息，官母否認。

婚後甚少與3名姊妹聯絡

原告律師又指，官母曾向勞稱其三名姊妹不支付勞的手術費，中傷她們。官母否認，指她和三名姊妹就手術費「夾錢」時，勞亦在場。官母又指自她結婚後，和三名姐妹在生活上已沒有什麼交集。法官問及「交集」是什麼意思，她解釋指和三名姐妹甚少見面和聚會。

案件編號：HCAP37/2015