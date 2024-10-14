官恩娜娘家爭產案　官母稱聽母指示而沒聯絡姊妹　官質疑加鹽加醋

藝人官恩娜的母親與3名姊妹就亡母勞笑鳳遺產的爭奪戰續審，官恩娜母親麥銀麗今（14日）在高等法院作供，官母稱其母親勞笑風曾著她不要聯絡三名姊妹，又指其母曾說：「佢哋咁耐都無嚟睇我…如果佢哋有心，就自己打電話嚟。」官母稱她只是聽從母親的指示，才沒有致電通知姊妹母親的情況。惟法官陳嘉信質疑勞是指若三名姊妹主動來電，便把情況告知她們，而非因生氣而拒見她們，質疑官母「加鹽加醋」，官母否認。



原告為死者勞笑鳳(下稱：勞)的長女麥銀娣、三女麥麗萍及么女麥美華，被告為馮明業和勞笑鳳的二女麥銀麗（官恩娜的母親，下稱官母）。勞生前立下遺囑把遺產全留給馮明業，原告3姊妹要求裁定該遺囑無效。

官恩娜同媽媽麥銀麗。（myyk@IG圖片）

官恩娜的父親官有權，及母親麥銀麗。(陳曉欣攝)

指勞去世前認知方面並無問題

官恩娜的母親麥銀麗今作供，她指其母勞笑鳳去世前數年，沒有認知方面的問題，而且臨終時得善終。她在原告方盤問時同意，勞在去世前數月有情緒低落的跡象，包括胃口差、睡眠欠佳和有負面情緒。

指勞曾稱不需致電找3名姊妹

原告的律師問官母有否考慮找3名姊妹探望她，以支持勞，官母解釋指勞住院時，和勞談及此事，勞回應說：「佢哋咁耐都無嚟睇我…如果佢哋有心，就自己打電話嚟。」又指勞著她不需致電三名姊妹，假若三名姊妹主動聯絡官母，官母才把母親的情況告知姊妹。

聽命於勞而沒找姊妹

原告律師便指，雖然勞吩咐官母不要主動聯絡，但她和官母的三名姊妹始終是母女關係，官母當時有否想過致電三名姊妹，到來支持母親。官母回應：「我都係聽阿媽講。」又指據她的理解，母親惱怒三人，未原諒對方。

官恩娜母親麥銀麗(左)稱是聽從母親勞笑鳳(右)指示才沒有通知3名姊妹告知勞的情況。(IG@myyk)

麥銀麗的大家姐麥銀娣。(朱棨新攝)

麥銀麗的三妹麥麗萍(粉紅外套)。(朱棨新攝)

麥銀麗的細妹麥美華。(朱棨新攝)

官質疑官母有否加鹽加醋

惟法官陳嘉信指，根據官母的回答，是指若官母三名姊妹主動來電，便把其情況告知她們，而非因生氣而拒見她們。陳官問官母的證供是否「加鹽加醋」，官母否認，又指當時未有想過致電三名姊妹。她繼而解釋，若違背母親的意思母會「紮紮跳」。

律師質疑官母指示勞向廉署投訴妹夫

原告方律師另提及，勞曾到廉政公署投訴三女麥麗萍丈夫麥傑儀是官母的主意，官母否認。官母指找馮明業處理租務亦是勞的主意。

律師指出，官母是投訴事的「幕後黑手」，官母笑言：「冇咁嘅事，我唔同意。」律師進而指出，官母叫勞投訴的目的，是想一步一步地勞與女兒疏離，加強官母對勞的控制，以及安插馮替勞收租。官母一概否認。

律師質疑官母未把勞的死訊告知勞的胞妹

律師又問，為何在勞去世後，官母沒有知會勞的胞妹。官母解釋，當時想從簡處理後事，只通知了直系親屬，承認當時想得不夠周全。

法官陳嘉信質疑，官母是否認為若把勞的死訊告知勞的胞妹，麥的姊妹亦會知悉死訊。官母否認，稱勞的胞妹一家在勞去世翌月已知悉死訊，她從來沒有動機去隱瞞。

案件編號：HCAP37/2015