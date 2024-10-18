大熊貓盈盈湊龍鳳胎實錄 累到癱在地 偷閒「ME TIME」狂啃竹葉
撰文：陶嘉心
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世上只有媽媽好，轉眼間，大熊貓盈盈的龍鳳胎大熊貓BB已經兩個月大，海洋公園今日（18日）在社交專頁發布新影片，公開盈盈湊仔湊女實錄，影片中，見到盈盈湊完家姐累癱在地；翌日再湊細佬，也要忙裡偷閒找「ME TIME」狂啃竹葉。
海洋公園pandahk_official IG專頁發布新影片，公開大熊貓盈盈的湊仔湊女實錄。在影片中，見到盈盈喂奶，為家姐舔拭身體，湊完女隨即累癱在地。
片段又見到，盈盈翌日隨即再湊細佬，趁細佬入睡，隨即忙裡偷閒找「ME TIME」狂啃竹葉。影片的最後，也有彩蛋，包括母子、母女瞓在地上的合照，還有盈盈大嘆湊仔湊女攰的「meme迷因圖」。
影片一出，吸引不少網民「畀Like」，還有人留言問何時會見到盈盈「一打二」同時湊家姐及細佬，也有網民大讚盈盈稱職，留言：「媽媽好叻呀」、「偉大嘅媽媽」。
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