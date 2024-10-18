灣仔水幕光影｜水柱夜舞動 燈光映維港 帶子觀賞母：被震撼了！
撰文：任葆穎
出版：更新：
「灣仔水幕光影之旅—特色匯演暨嘉年華」今晚（18日）起一連兩日在灣仔海濱舉行，水幕匯演為活動揭開序幕。有剛從内地移居到香港的市民認為表演吸引，形容「我的兒子都被震撼了，很少有把水、光、音樂合在一起的演出」，又指未曾在內地看過類似活動。
+3
由藍星行動主辦、香港灣仔區各界協會合辦的「灣仔水幕光影之旅—特色匯演暨嘉年華」，今日在灣仔海濱水上運動及康樂主題區舉行開幕禮，為慶祝國慶75周年，運輸及物流局局長林世雄等嘉賓到場。
水幕匯演為活動揭開序幕，水柱在夜空舞動，色彩斑斕的燈光映照維港，配合激昂音樂，以及一幕望片段展示中國航天科技的發展、以及萬里長城等景點，吸引大批市民到場打卡。
廣州移居香港媽媽對投射出天安門廣場影像最深刻
剛從廣州移居香港的徐小姐今日攜同兒子來到海濱。她認為水幕匯演很好看，「我兒子都被震撼了，很少有把水、光、音樂合在一起的演出」，又指未曾在內地看過類似活動。她表示，對匯演投射出天安門廣場的影像最為深刻，因為兒子一直嚮往到訪北京。
本港首個水幕表演港人讚新鮮 希望辦更多
本地居民張小姐指，網上得悉今次活動為本港首個水幕表演，因此今晚來到海濱看表演。她認為表演不俗，「有啲唔同圖案都幾得意意，幾新鮮，第一次睇。」她又希望政府舉辦更多類似活動，「可以多啲活動，比人周圍走吓。」
林世雄致辭時稱，灣仔水幕融合科技和藝術，展現了香港的創新性。他指，今次活動與運輸及物流局的工作理念別無二致，不但為社區帶來歡樂，亦提升市民對社區的參與感。
雖然明日不設水幕表演，但會場設有超過10個免費遊戲攤位，包括擲彩虹、射氣球等。主舞台亦有社區團體、古樂團等演出。
中秋節｜市民遊客灣仔海濱觀賞無人機表演 期待看到月餅圖案中環至灣仔海濱展覽36個本地動漫角色運動造型亮相 推奧運氣氛灣仔海濱無人機周六表演 太平清醮包山現半空 旅發局免費派雪糕灣仔海濱無人機｜1000機夜空砌巨型包山 清醮花牌掛半空灣仔海濱周六日特設水上樂園 玩滑梯瀡落墊濕身 注意海面有垃圾