灣仔水幕光影｜水柱夜舞動　燈光映維港　帶子觀賞母：被震撼了！

「灣仔水幕光影之旅—特色匯演暨嘉年華」今晚（18日）起一連兩日在灣仔海濱舉行，水幕匯演為活動揭開序幕。有剛從内地移居到香港的市民認為表演吸引，形容「我的兒子都被震撼了，很少有把水、光、音樂合在一起的演出」，又指未曾在內地看過類似活動。



「灣仔水幕光影之旅—特色匯演暨嘉年華」今（18日）起一連兩日在灣仔海濱舉行，水幕匯演為活動揭開序幕。（梁鵬威攝）

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由藍星行動主辦、香港灣仔區各界協會合辦的「灣仔水幕光影之旅—特色匯演暨嘉年華」，今日在灣仔海濱水上運動及康樂主題區舉行開幕禮，為慶祝國慶75周年，運輸及物流局局長林世雄等嘉賓到場。

水幕匯演為活動揭開序幕，水柱在夜空舞動，色彩斑斕的燈光映照維港，配合激昂音樂，以及一幕望片段展示中國航天科技的發展、以及萬里長城等景點，吸引大批市民到場打卡。

「灣仔水幕光影之旅—特色匯演暨嘉年華」今（18日）起一連兩日在灣仔海濱舉行，水幕匯演為活動揭開序幕。（梁鵬威攝）

廣州移居香港媽媽對投射出天安門廣場影像最深刻

剛從廣州移居香港的徐小姐今日攜同兒子來到海濱。她認為水幕匯演很好看，「我兒子都被震撼了，很少有把水、光、音樂合在一起的演出」，又指未曾在內地看過類似活動。她表示，對匯演投射出天安門廣場的影像最為深刻，因為兒子一直嚮往到訪北京。

本港首個水幕表演港人讚新鮮 希望辦更多

本地居民張小姐指，網上得悉今次活動為本港首個水幕表演，因此今晚來到海濱看表演。她認為表演不俗，「有啲唔同圖案都幾得意意，幾新鮮，第一次睇。」她又希望政府舉辦更多類似活動，「可以多啲活動，比人周圍走吓。」

林世雄致辭時稱，灣仔水幕表演融合科技和藝術，展現了香港的創新性。（梁鵬威攝）

林世雄致辭時稱，灣仔水幕融合科技和藝術，展現了香港的創新性。他指，今次活動與運輸及物流局的工作理念別無二致，不但為社區帶來歡樂，亦提升市民對社區的參與感。

雖然明日不設水幕表演，但會場設有超過10個免費遊戲攤位，包括擲彩虹、射氣球等。主舞台亦有社區團體、古樂團等演出。