長沙灣「真味坊」串燒店屢次違規被食環署釘牌　IG發文：有緣再見

長沙灣串燒店「真味坊」持牌人因非法擴展營業範圍，屢次違反《食物業規例》，食物環境衞生署今（19日）表示，該店被記滿30分，即日起已被取消牌照，須即時停業。「真味坊」日前在社交平台已宣布周五（18日）是最後一日營業，稱感謝各街坊朋友多支持，會努力尋新地方開業，稱「有緣再見」。



長沙灣串燒店「真味坊」持牌人因屢次非法擴展營業範圍，被取消牌照。（Openrice圖片）

食環署表示，位於長沙灣元州街353至357號地下C5號鋪的串燒店「真味坊」，因屢次非法擴展營業範圍，其持牌人於今年4月及7月兩次被法庭定罪，共罰款6,000元，署方根據違例記分制記下30分，故有關食肆被取消牌照。

該署又稱，有關持牌人亦因相同違例事項，於去年8月至今年1月期間4次被法庭定罪，共罰款9,900百元，因而被記下60分，並於今年2月和4月分別被暫時吊銷牌照7天和14天。

「真味坊」日前在社交平台已宣布昨日（18日）是最後一日營業，稱感謝各街坊朋友多支持，會努力尋新地方開業。

「真味坊」日前在社交平台已宣布昨日（18日）是最後一日營業，稱感謝各街坊朋友多支持，會努力尋新地方開業。

發言人提醒食物業處所持牌人必須遵守《食物業規例》，否則牌照可能被暫時吊銷或取消。

「真味坊」日前在社交平台Instagram宣布昨日是最後一日營業，稱感謝各位街坊朋友多年來支援，會落力找新地方重開，當有消息會在社交平台公布，更稱「有緣再見」。