長沙灣「真味坊」串燒店屢次違規被食環署釘牌 IG發文：有緣再見
撰文：何瑞芬
出版：更新：
長沙灣串燒店「真味坊」持牌人因非法擴展營業範圍，屢次違反《食物業規例》，食物環境衞生署今（19日）表示，該店被記滿30分，即日起已被取消牌照，須即時停業。「真味坊」日前在社交平台已宣布周五（18日）是最後一日營業，稱感謝各街坊朋友多支持，會努力尋新地方開業，稱「有緣再見」。
食環署表示，位於長沙灣元州街353至357號地下C5號鋪的串燒店「真味坊」，因屢次非法擴展營業範圍，其持牌人於今年4月及7月兩次被法庭定罪，共罰款6,000元，署方根據違例記分制記下30分，故有關食肆被取消牌照。
該署又稱，有關持牌人亦因相同違例事項，於去年8月至今年1月期間4次被法庭定罪，共罰款9,900百元，因而被記下60分，並於今年2月和4月分別被暫時吊銷牌照7天和14天。
發言人提醒食物業處所持牌人必須遵守《食物業規例》，否則牌照可能被暫時吊銷或取消。
「真味坊」日前在社交平台Instagram宣布昨日是最後一日營業，稱感謝各位街坊朋友多年來支援，會落力找新地方重開，當有消息會在社交平台公布，更稱「有緣再見」。
食安中心揭馬莎牌一批南瓜湯含金屬碎片 產品已下架展開回收食安中心食物樣本失竊 衞生督察認偷芝士燉牛肉等食物 下月再訊理大生為清潔工手推車加剎車、延伸手柄等 工友試用後感合用錦田魚場有預先包裝冷藏寶石魚樣本檢出獸藥 食安中心指令下架北上｜首8個月1300宗非法進口食物62%涉生肉 主涉退休人士或主婦