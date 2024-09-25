錦田魚場有預先包裝冷藏寶石魚樣本檢出獸藥　食安中心指令下架

錦田魚場有預先包裝冷藏寶石魚樣本被檢出獸藥氯霉素，食安中心今日（25日）表示，已知會涉事商戶上述違規事項，並指令其將受影響批次產品停售及下架。食安中心也提醒市民應停止食用受影響批次產品。



食安中心公布錦田魚場一個預先包裝冷藏寶石魚樣本每公斤含一微克的獸藥氯霉素。（網上圖片）

食安中心今日（25日）公布，透過恆常的食物監測計劃，從一間網上商店抽取錦田魚場一個預先包裝冷藏寶石魚樣本進行檢測，結果發現樣本每公斤含一微克的獸藥氯霉素。

據現有規例，在本港出售供人食用的魚不可含有氯霉素，違例者一經定罪，可處罰款5萬元及監禁6個月。

產品資料如下：

產品名稱：寶石魚

品牌：錦田魚場

淨重：251克至300克

此日期前最佳：2025年2月25日

經銷商：福記餐飲有限公司



中心發言人指，已知會涉事商戶上述違規事項，並指令其將受影響批次產品停售及下架。有關經銷商已按中心指示對受影響批次產品進行回收。中心會知會業界，並會繼續跟進事件和採取適當行動。調查仍然繼續。

市民亦應停止食用受影響批次產品。就回收產品事宜，市民則可於辦公時間致電其熱線9778 8484。

翻查資料，錦田魚場原本持有機水產養殖認證資格，惟相關認證已於2023年9月4日起被吊銷。