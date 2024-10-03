食安中心揭馬莎牌一批南瓜湯含金屬碎片　產品已下架展開回收

食物環境衞生署食物安全中心今日（3日）呼籲市民不要食用一批英國進口、M&S的預先包裝南瓜湯，因為有關產品可能含有金屬碎片；中心指，進口商已將受影響產品停售及下架，並展開回收。中心正跟進事件，調查仍然繼續。



食安中心指，該產品是M&S的「Smooth Butternut Squash Soup」，淨重六百克，由Alf Retail Hong Kong Limited獨家進口。該批次的食用期限為2024年10月6日或之前。

涉事預先包裝南瓜湯。（M&S）

中心發言人表示，透過食物事故監測系統，得悉英國食物標準局和愛爾蘭食品安全局發出通告，指上述產品可能含有金屬碎片，正進行回收。

中心得悉事件後，隨即聯絡本地主要進口商和零售商跟進。初步調查發現，上述獨家進口商曾進口受影響產品及在旗下零售點出售。該進口商已將受影響產品停售及下架，並展開回收。市民可於辦公時間致電進口商熱線3656 2253，查詢上述產品的回收事宜。

中心會就事件通知業界，並繼續跟進事件和採取適當行動。調查仍然繼續。

根據英國食物標準局，M&S正回收該批次產品。M&S於10月1日發通告，顧客不要食用該產品，如已購買可到最近的店舖退回全部款項。