施政報告｜楊潤雄：啟德體育園最快月底做人流測試　務求疏散順暢

【施政報告2024】行政長官李家超周三（16日）發表任內第三份施政報告，當中包括發展盛事旅遊經濟，開拓中東和東盟旅客客源等措施。政務司副司長卓永興、文化體育及旅遊局局長楊潤雄及商務及經濟發展局局長丘應樺今日（18日）下午出席記者會講解旅遊經濟相關措施。



楊潤雄提及啟德體育園即將啟用，稱已就人流疏散有多個方案，料本月底或下月初展開試演，包括利用測試賽逐步改善，在比賽以外也會在適當時間找更多人員測試安排的演練，力求各方汲取經驗。



Coldplay明年到啟德體育園開個唱，楊潤雄在記者會上交代籌備進度時，指政府在幾個月前已討論問題，就人流疏散有多個方案，例如因應人流數目、表現時間有不同人流走向方向。

他表示，正計劃本月底或下月初展開試演，包括利用測試賽逐步去試如何做得最好、方案有無改善空間，令明年首季開幕時，舉行大型活動時可運作順暢。他又稱除比賽外，也會在適當時間找更多人員測試安排的演練，力求各方汲取經驗。

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另外，他也提及大球場發展方面，稱當時想減至9000座位並設緩跑徑等，但經過多年發展，包括近年文化體育等盛事項目越來越多，即使有啟德體育園也未必夠，故應重新檢視大球場發展以配合需要。

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