阿拉伯語的士｜林世雄指司機自發學講「Hello」是美事：我都唔識
撰文：何瑞芬
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施政報告2024提到政府會積極開拓中東及東盟旅客客源，鼓勵的士車隊以阿拉伯語提供服務資訊，掀熱烈討論。運輸及物流局局長林世雄今日（19日）強調，不是要「的士大佬」學說阿拉伯語，但若司機能自學數句簡單的如「Hello」是一件美事，又笑稱「我都唔識阿拉伯文」。林世雄又指會研究能否在港鐵、巴士也提供阿拉伯語資訊。
鼓勵的士車隊在網站及手機App提供資訊 非要司機學說阿拉伯文語
特首李家超在施政報告中提及要開拓中東及東盟旅客客源，鼓勵車隊的士司機貼阿拉伯文資訊，不少的士司機以為要司機學習阿拉伯文，成為網上熱話。運輸及物流局局長林世雄今日在施政報告記者會上回應事件，重申是鼓勵的士車隊能的士、其網站及手機應用程式中，提供阿拉伯資訊，讓中東及東盟旅客來港時，可有賓至如歸的感覺。
研能否在港鐵及巴士亦提供阿拉伯語資訊
他將的士司機喚作「的士大佬」，強調並無要求「的士大佬」要講阿拉伯文，又笑言：「我自己都唔識阿拉伯文」，但如果的士司機能夠自學阿拉伯文，「去做啲一簡單、例如hello咁……都係一件美事。」林世雄續稱，會與其他機構研究能否在港鐵、巴士也提供阿拉伯語資訊。
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