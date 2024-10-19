阿拉伯語的士｜林世雄指司機自發學講「Hello」是美事：我都唔識

施政報告2024提到政府會積極開拓中東及東盟旅客客源，鼓勵的士車隊以阿拉伯語提供服務資訊，掀熱烈討論。運輸及物流局局長林世雄今日（19日）強調，不是要「的士大佬」學說阿拉伯語，但若司機能自學數句簡單的如「Hello」是一件美事，又笑稱「我都唔識阿拉伯文」。林世雄又指會研究能否在港鐵、巴士也提供阿拉伯語資訊。



特首李家超提出開拓中東及東盟旅客客源，例如鼓勵的士車隊以阿拉伯語提供車隊服務資訊，並加強人員培訓等。（資料圖片）

鼓勵的士車隊在網站及手機App提供資訊 非要司機學說阿拉伯文語

特首李家超在施政報告中提及要開拓中東及東盟旅客客源，鼓勵車隊的士司機貼阿拉伯文資訊，不少的士司機以為要司機學習阿拉伯文，成為網上熱話。運輸及物流局局長林世雄今日在施政報告記者會上回應事件，重申是鼓勵的士車隊能的士、其網站及手機應用程式中，提供阿拉伯資訊，讓中東及東盟旅客來港時，可有賓至如歸的感覺。

運輸及物流局局長林世雄稱自己也不懂阿拉伯文。（梁鵬威攝）

研能否在港鐵及巴士亦提供阿拉伯語資訊

他將的士司機喚作「的士大佬」，強調並無要求「的士大佬」要講阿拉伯文，又笑言：「我自己都唔識阿拉伯文」，但如果的士司機能夠自學阿拉伯文，「去做啲一簡單、例如hello咁……都係一件美事。」林世雄續稱，會與其他機構研究能否在港鐵、巴士也提供阿拉伯語資訊。