逾七成司機至少患一種良性前列腺增生　尿頻、「滴滴仔」影響駕駛

男人最痛算這種？中年男人遇上尿頻、尿流減弱、不能忍尿、排尿終段呈滴尿狀態等，非常影響生活，香港泌尿外科學會最新一項調查發現，超過七成職業司機有至少一種上述的良性前列腺增生症狀，情況令人關注。學會表示，職業司機較常使用的洗手間，例如公共交通交匯處、「站頭」公廁、油站廁所、流動洗手間等，普遍衞生情況較不理想，相信是忍尿的原因之一。



調查亦發現有56.2%及48.8%人認為，排尿問題會影響生計及難以集中駕駛。學會建議，本港職業司機可定期並及早接受前列腺檢查。政府亦應加強向社會大眾宣傳前列腺以及泌尿系統的健康教育工作，適時作出針對性治療。



香港泌尿外科學會最新一項調查發現，超過七成職業司機有至少一種良性前列腺增生症狀。（香港泌尿外科學會）

香港泌尿外科學會於今年10月以街頭訪問形式，調查職業司機前列腺健康問題，受訪對象均為50歲或以上男性司機。結果顯示，70.5%受訪者至少出現一種良性前列腺增生症狀，主要症狀包括，尿流減弱（38.1%）、尿頻（34%）、不能忍尿（31.4%）、排尿後未能完全排清（31.1%）、夜尿頻繁（19.6%）、開始排尿時感到困難（15.6%）及排尿終段呈滴尿狀態（15.4%）。僅29.5%受訪者表示沒有上述任何一項症狀。

另外，60.9%受訪者認為，排尿問題為駕駛帶來的影響程度，達到5分或以上（10分為影響程度最高），當中更有11.7%受訪者達8分或以上。80.4%受訪者亦表示，因排尿問題，需要找廁所而感到十分緊張，亦有分別56.2%及48.8%人士表示，排尿問題會影響生計及難以集中駕駛。

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調查亦發現，47%受訪者因夜尿問題感到煩惱，造成睡眠不足、日間欠缺精神等問題。良性前列腺增生問題，不單影響患者的生活作息、工作及社交，香港泌尿外科學會會長、泌尿外科專科醫生趙家鋒指出，患者亦有機會因尿頻、不能忍尿等病徵，而感到不安及焦慮，令精神承受莫大壓力。調查有54.7%受訪者認為排尿問題，對情緒的影響為5分或以上（10分為影響程度最高），8分或以上的受訪者則佔9.2%。

另外，調查發現，有34%受訪者在新冠疫情下更常忍尿。學會相信，職業司機較常使用的洗手間，包括公共交通交匯處、「站頭」公廁、油站廁所及流動洗手間等，普遍衞生情況較不理想，或是司機疫情下更常忍尿的原因之一。

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香港中文大學外科學系吳志輝表示，在男性主導的運輸行業，司機因為需要長時間駕駛，遇上塞車或者途徑地方沒有洗手間，導致經常忍尿以及不敢飲水，增加患有前列腺及泌尿系統疾病的風險，加上面對行業從業員出現老齡化趨勢，結合種種因素令良性前列腺增生，成為行內普遍的職業病。

學會建議職業司機可定期並及早安排前列腺檢查。政府亦應加強向社會大眾宣傳前列腺以及泌尿系統的健康教育工作，適時作出針對性治療。