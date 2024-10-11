MIRROR｜阿Mo高處向後墮險再重傷　So Ching指醫護疏忽未扣好吊布

MIRROR演唱會意外中嚴重受傷的舞蹈員李啟言（阿Mo），現時仍在中大醫院休養。阿Mo女友So Ching（蘇芷晴）在ig story透露，近日因某醫護人員疏忽，未再三檢查清楚吊機吊布上安全扣是否扣好，令阿Mo上半身突然從高處向後墮，幸好落點在輪棒扶手上，否則其頸部、頭部或會歷二次傷害。



So Ching稱過去也曾發生小失誤，但今次事件會直接影響阿Mo安危及康復情況，故不能諒解，要求醫院及相關負責人正視問題。



▼2022年7月28日紅館MIRROR演唱會受傷舞蹈員李啟言（阿Mo）IG照片▼



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女友So Ching：過去也曾發生小失誤 今次不能諒解

So Ching在其ig story透露，阿Mo在康復期間發生一件事，稱因某醫護人員疏忽，未再三檢查清楚吊機吊布上安全扣是否扣好，令阿Mo上半身突然從高處向後墮，幸好落點在輪棒扶手上，否則其頸部、頭部或會歷二次傷害。

So Ching更稱，過去也曾發生小失誤，但今次事件會直接影響阿Mo安危及康復情況，故不能諒解，要求醫院及相關負責人正視問題。

阿Mo女友So Ching（蘇芷晴）在ig story透露，近日因某醫護人員疏忽，未再三檢查清楚吊機吊布上安全扣是否扣好，令阿Mo上半身突然從高處向後墮。（So Ching ig story）

So Ching指，明白各醫護人員每天須處理大大小小事務，強調每個崗位、每個動作及每個決定都很重要，認為病人生命交托在醫護人員手上，應認真及專業對待工作，要求醫院及相關負責人正視及重新審視問題，承諾不再發生同類事件。