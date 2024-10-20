馬莎服飾食品75折最後一日逼爆　部份貨架幾近清空　店員稱非結業

英式M&S馬莎百貨Marks and Spencer近日全線服飾及食品進行員工親友七五折優惠，吸引大批顧客到店內購物。今日（20日）為折扣的最後一天，青衣城、德福及又一城分店人頭湧湧，三間店舖店內人頭湧湧，當中食品凍櫃及貨架幾近清空，惹來「退場」疑雲，不過記者以顧客身份向店員查詢，店員稱「咁啱做promotion（推銷）」，並非結業。



青衣城分店逼滿了購物的人群，收銀處出現人龍，店內冷凍食品被搶購一空。現場有不少市民在選購服飾，但貨架上貨品仍然充足。該店店員指，不清楚最好賣的產品是甚麼，但就指「全部都係（好賣），你見到排晒隊就知。」店員表示，今天是折扣的最後一天，又指該折扣不是結業優惠。

在又一城分店，同樣充斥着大量購物的市民。大批市民在收銀處排隊等候付費，店內冷凍食品被接近掃清。亦有部分市民選購服裝，但貨架上的服裝仍然充足，未見有被掃空的情況。該店店員同樣稱折扣不是結業優惠，只是「咁啱做promotion（推銷）」。

另外，在德福分店，店內被購物的人群擠得水洩不通，人流上較青衣城、又一城分店多，收銀處大排長龍。亦有市民在更衣室門外排隊等候試衣服，惟未見貨品被清空的情況；冷凍食品貨架近乎被完全掃清。該店店員指，折扣是員工優惠，「你冇（個張優惠券）就冇。」