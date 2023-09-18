英國馬莎｜M&S淡忌廉含菌超標批次已售罄！點分UHT/巴斯德消毒法?

食安中心公佈，英國馬莎之預先包裝淡忌廉樣本總含菌量超出法例標準。食安指相關產品已流出市面並且已經售完，但會繼續跟進事件採取行動。奶類製品的巴斯德消毒法都分兩種！



馬莎淡忌廉含菌量超標（網上圖片）

英國馬莎淡忌廉含菌量超標 食安：暫時撤銷售批准

食安中心在2023年9月15日公佈，有預先包裝淡忌廉樣本總含菌量超出法例標準。涉事品牌為英國馬莎，正名英國淡忌廉，原產地英國，涉事生產商是英國的Muller Milk and Ingredients。

馬莎淡忌廉含菌量超標（FB @ Marks and Spencer）

根據《奶業規例》（第132AQ章），經巴士德消毒進行熱處理後的忌廉，每毫升不得含有多於三萬個細菌，但涉事的馬莎淡忌廉每毫升含有多於三萬個細菌。雖然食物安全中心是在進口層面檢取上述忌廉產品樣本。但受影響批次的產品為二○二三年九月八日前食用，而受影響批次的產品已經售完，明顯已流出市面。

英國馬莎淡忌廉含菌量超標（istockphoto）

食安中心指，會暫時撤銷較早前簽發給該進口商銷售該款產品的批准，並就事件知會英國有關當局，同時已知會有關進口商，會繼續跟進事件和採取適當行動。

巴斯德消毒法分2種 進口奶消毒需較高熱力

英國馬莎淡忌廉含菌量超標（istockphoto）

香港市面上買到的奶類製品，普遍使用兩種不同的殺菌消毒方法，第一種為超高溫滅菌處理(UHT milk)，將牛奶加熱到高於135°C 2-4秒，然後迅速冷卻，將牛奶包裝到無菌容器中。而第二種即為巴斯德消毒法。

根據消委會資料，巴斯德消毒法又分「傳統巴斯德消毒法」及「延長保質期超巴斯德消毒法」（ESL），前者產品保質期約2至3星期，消毒過程對牛奶營養及味道的影響較低；後者保質期長達30至90日不等，多為進口奶品採用。由於ESL以較高熱力殺菌，部分水溶性維他命會在過程中流失。而理論上經過消毒法處理後的奶製品都安全無害，暫未知上述涉事淡忌廉含菌量超標的原因。

資料來源：食安中心/消委會