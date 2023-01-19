M&S馬莎預先包裝咖哩　或含致敏甲殼類及軟體動物成分籲停售

食安中心今日（19日）表示，M&S馬莎一款預先包裝咖哩，可能含有可引致過敏的甲殼類動物及軟體動物成分，但未有在食物標籤上標明，呼籲對甲殼類動物及軟體動物敏感的人士不要食用有關產品，業界如持有涉事產品，應立即停止使用或出售。



食安中心發言人指，中心透過食物事故監測系統，得悉英國食物標準局發出通告，指M&S一款名為「Count on Us Thai style green chicken curry」的產品因可能含有甲殼類動物及軟體動物成分，但未有在食物標籤上標明，正在當地回收。

產品詳情如下：

產品名稱：Count on Us Thai style green chicken curry

品牌：M&S

產地：英國

進口商：ALF Retail Hong Kong Limited

淨重：每包350克

此日期或之前食用：2023年1月22日



中心得悉事件後，隨即聯絡本地主要進口商和零售商跟進。初步調查發現，進口商「ALF Retail Hong Kong Limited」曾進口受影響產品及在旗下零售點出售。該進口商已將受影響產品停售及下架，並展開回收。市民可於辦公時間致電其熱線3656 2253，查詢上述產品的回收事宜。

食物環境衞生署食物安全中心（中心）今日（一月十九日）表示，一款英國進口預先包裝咖哩可能含有可引致過敏的甲殼類動物及軟體動物成分，但未有在食物標籤上標明。中心呼籲對甲殼類動物及軟體動物敏感的人士不要食用有關產品，業界如持有涉事產品，亦應立即停止使用或出售。

發言人指，甲殼類動物及軟體動物是致敏物，一般人食用相關產品不會受到影響，但對此敏感的人士進食後，可能出現嘔吐、腹瀉、呼吸困難、皮膚發癢、出疹等，嚴重的甚至可引起過敏性休克，呼籲對甲殼類動物及軟體動物敏感的人士不要食用有關產品。如食用上述產品後感到不適，應盡快求醫。中心也會知會業界、繼續跟進事件和採取適當跟進行動。相關調查仍然繼續。