施政報告2024｜陳克勤：低空經濟非洪水猛獸　望部門牽頭及統籌

政府將於下周三公佈新一份《施政報告》，身兼行政會議成員的民建聯主席陳克勤今日（12日）在電台節目表示，相信經濟發展是重點。民建聯提倡推動低空經濟發展，陳克勤表示，低空經濟並非「洪水猛獸」，認為要從技術層面及法律層面推動，亦希望有政府部門牽頭及統籌工作。



民建聯立法會議員陳克勤。（廖雁雄攝）

倡無人機物流 直升機作離島觀光遊

本港近年多辦無人機表演，不過屢次因天氣或氣象原因未能舉行。陳克勤表示，低空經濟非「洪水猛獸」，應由政府部門牽頭及統籌，雖然現時推動有困難，不過每次有新科技出現，都會面臨很多挑戰。

他認為，應該先由技術、法律層面推動低空經濟，以及作出拆牆鬆綁的工作。對於日後低空經濟的發展，他認為可用無人機負責河套區的兩地物流，長遠而言離島觀光旅遊都可以使用無人機或直升機。

本港不少劏房戶居於不適切居所。（社協提供）

期望《施政報告》為劣質劏房作定義

有指《施政報告》將會提及解決劏房問題，陳克勤期望為劣質劏房作出定義，認為計分制是一個可行的方法，亦表示有起始租金是好事，但定義較為複雜，應淘汰不適切居所後再釐定。他又認為完全淘汰劏房屬不切實際，皆因有人負擔不起其他單位的昂貴租金、不合資格輪候過渡性房屋，或者因為上班上學問題等，故部分能居住的劏房仍有存在價值。