小學教師被揭1年內多番偷拍　包括4名張開雙腿小學生　認罪候判

小學教師在深水埗站偷拍女子裙底照被捕，從而發現其手機內有逾280段裙底錄像，包括4名坐下並張開雙腿的女小學生。教師今（20日）在區域法院承認其中20罪，辯方求情指，被告出於減輕焦慮多於滿足慾望，指其重犯機會不高。法官把案押後至11月11日判刑，以待為被告索取心理報告，期間被告須還押候判。



被告認在1年內多次犯案

被告葉基偉（46歲），被控32項非法拍攝或觀察私密部位罪。他今承認其中20罪，指其於2022年1月8日至2023年1月7日犯案，餘下12罪獲控方申請存檔法庭。

被告葉基偉在荃灣法院承認20項偷拍相關罪名。（資料圖片）

妻求情信指已原諒被告

辯方求情指，被告已婚育有兩子，他的妻子在求情信指，被告事後坦白向她分享他的軟弱，現已原諒被告。辯方另引述精神科醫生的意見指，被告因精神科疾病下干犯控罪，他犯案出於減輕焦慮多於滿足慾望，其重犯機會不高。

深水埗站犯案被捕稱一時鹹濕

案情指，2023年1月7日下午，有警員在深水埗站發現被告形跡可疑，見他緊貼女事主X在梯間行走，並將手機放在X的裙底。警員隨即截停被告，在其手機發現一段逾1分鐘的X裙底影片，被告在警誡下承認因「一時鹹濕」犯案。

除在地鐵站亦有在其任教小學犯案

後來經過進一步調查，警方在被告手機發現逾280段裙底錄像，拍攝時間為2022年1月至2023年1日間，地點包括地鐵站的車廂、梯間、扶手自動梯，及其任教的小學課室等，對像包括女學生及一些不知名女性。

4名被告任教的小學女生亦被攝

其中10罪的受害人均是被告所任教小學的學生，指他案發時在課室四處走動，秘密地將手機鏡頭面向坐下但雙腿張開的女童的下半身。被告偷拍了女童A、B、C、D，及其他不詳女童的裙底，受害人年齡介乎8至9歲。

案件編號：DCCC 1008/2023