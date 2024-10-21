HKExpress客量達疫情前160%勁吸內地客　CEO：每4人有1大灣區客

自從疫情復常通關後，港人報復式旅遊，北上消費熱潮不退，香港與內地展開拉客「攻防戰」。HK Express香港快運行政總裁毛潔瓊今日（21日）表示，快運今年首9個月錄得55%客量增長，已達到疫情前2019年160%，預期今年可達到當時的180%。



毛潔瓊又說，今年首9個月大灣區乘客按年錄得雙倍增長，總體每四個乘客中就有一個是大灣區客人，形容在北上消費潮下成績值得鼓舞，「成日話香港人北上消費，但因為我咁有競爭力產品，反而吸引咗好多大灣區客嚟香港去獨特航點。」



HK Express香港快運行政總裁毛潔瓊表示，快運今年首9個月錄得55%客量增長，已達到疫情前2019年160%，預期今年可達到當時的180%。（盧翊銘攝）

預計今年底營運可達到情前180%

毛潔瓊今日（21日）向傳媒簡介HK Express最新航點及營運情況，提到今年首9個月錄得55%客量增長，已超過疫情前水平，達2019年的160%，期望今年底可達到180%，相信全年共能錄得600萬人次乘搭。

她表示，港人仍然十分熱愛日本航點，但疫情復常後，東南亞航點客量增幅顯著，以往飛東南亞航班只佔整體航班的20%，現時已增至30%，早前新推的越南富國島航線更是大受歡迎，聖誕節檔期約80%機位已滿。

HK Express香港快運東南亞航點客量增幅顯著，以往飛東南亞航班只佔整體航班的20%，現時已增至30%。（盧翊銘攝）

大灣區乘客偏愛到泰國及越南等

近年經常聽到港人愛北上，更不時超出內地客來港數字，毛潔瓊提到，近年HK Express吸引了大批大灣區客源來港搭飛機到國外遊玩，今年首9個月按年錄得雙倍增長，總體大約每四個乘客便有一個是大灣區客。

她表示，與港客最愛日本航點不同，大灣區乘客偏愛東南亞國家，例如泰國及越南等。她稱詢問過大灣區客人，稱選乘HK Express原因主要是有獨家航點、較多稱為「紅眼航班時間」的凌晨機合適，也樂意乘搭低成本航空等，「成日話香港人北上消費，但因為我咁有競爭力產品，反而吸引咗好多大灣區客嚟香港去獨特航點。」

HK Express香港快運行政總裁毛潔瓊表示，今年首9個月大灣區乘客按年錄得雙倍增長，總體每4個乘客中就有1個是大灣區客人。（盧翊銘攝）

毛表示，坐HK Express的大灣區乘客比香港航空更年輕，「啲大灣區年輕人放工就坐跨境巴士嚟香港，坐埋好夜紅眼航班去航點，去到就直接玩喇，返嚟又可坐好夜紅眼航班返香港，星期一坐埋跨境巴士去返工。」

她續稱，十分重視國內市場，疫情前國內航線只有寧波航點，目前已加至三個內地航點，包括北京大興及海南三亞，正視乎市場需求，積極研究繼續增加內地航點。