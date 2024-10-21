援交搶劫勒索集團｜2嫖客被迫借貸等失16.3萬　兩男囚13及39月

由年輕人組成的援交搶劫及勒索集團，透過社交媒體招灠獵物，引嫖客到酒店享受性服時搶劫他們，又迫他們即時向親友借錢，向網上財務公司借貸，又偷走他們銀包及從銀行提走其金錢等。3名男女早前承認劫取兩嫖客16.3萬，案件今(21日)在西九龍法院(暫代區域法院)判刑，暫委法官陳慧敏指案件有預謀，3名被告各司其職，利用性關係勒索受害人財產，令他們身心受創，案件亦涉威迫手法，定期索款及實質暴力等，判兩名男被告分別入獄13及39個月，案發時16歲的女被告則入更生中心。



3名認罪被告：陳映彤(18歲)、莊浩軒(22歲)及黃棋盛（34歲），陳映彤承認2項串謀勒索罪；莊浩軒承認串謀勒索、搶劫及盜竊罪共3罪；黃棋盛則承認3項洗黑錢罪，兩名男事主X及Y合共損失16.3萬。

三名被告：陳映彤、莊浩軒及黃棋盛認涉援交搶劫集團，在西九龍法院被判更生中心及入獄39及13 個月。(資料圖片)

莊作實質搶劫及勒索囚39月

陳官判刑時指，女被告只負責提供性服務，若無她的參與，案件難以實行，故其角色亦屬重要，考慮到她已還押266天，判她入更生中心；莊在案中搶走受害人銀包，又勒索他們，並取走他們的提款卡提款，判莊需入獄39個月，黃則借出銀行戶口給其他犯案人收款，現時洗黑錢罪行猖獗，判黃入獄13個月。

事主X被拍下裸照迫令即時網上借錢

案情指，事主X在2022年12月6日，透過Telegram協議支付6000元換取性服務。X當晚到尖沙咀一酒店與女被告陳映彤性交，期間兩男入房，以粗言罵X說：「搞X我個妹。」又對X拳打腳踢，並拍下過程。他們又搶去X銀包內的8200元，不許X穿衣服，並拍下其赤裸片段，迫他解鎖手機，否則將其裸照放上網。X感驚慌照做，並在兩男威迫下，下載貸款平台XWallet及即時借貸1萬元。X又在威脅下，致電母親要求轉帳5萬到其戶口，X在事件中損失7.07萬元。

事主Y被人設定銀行每周轉賬３萬

另一名事主Y同樣經通訊軟件Telegram，聯絡得一項3000元的性服務，他到尖沙咀的酒店和陳性交時，陳稱其兄會來接她，Y遂決定離開，惟莊等4男把Y推回房中，他們向Y施襲及要他合作，他們先從Y銀包取走2500元，又迫Y向朋友借7萬並將款項轉至黃的帳戶，又用Y的提款卡提取2萬元。他們又曾要求Y用手機登入網上理財戶口。Y事後發現有人在其戶口設定一項每星期轉賬3萬元至黃戶口的設定。Y在事件中損失9.25萬元。

案件編號：DCCC 941/2023