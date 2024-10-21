油尖「廟街辣蟹」及「川辣蟹」屢霸行人路營業　分別釘牌14及21日

食物環境衞生署今日（21日）公布，位於油尖區的「廟街辣蟹」及「川辣蟹」因非法擴展營業範圍，屢次違反《食物業規例》，將分別暫時吊銷持牌人牌照14天及21天。



廟街210號地下的食肆「廟街辣蟹」須由今日（21日）至11月3日暫停營業。（互聯網）

食環署表示，位於廟街210號地下的食肆「廟街辣蟹」須由今日至11月3日暫停營業；而位於吳松街105號地下的食肆「川辣蟹」則須由今日至11月10日暫停營業。

食環署又稱，「廟街辣蟹」持牌人屢次違反《食物業規例》，在今年2月和8月兩次被法庭定罪，共罰款7500元，署方亦根據違例記分制記下持牌人30分，食肆因此須停牌14天。而「川辣蟹」持牌人亦因上述違例事項，去年7月至今年6月期間4次被法庭定罪，共罰款7700元，署方根據違例記分制記下持牌人60分，食肆因此須先後停牌7天及14天，並連續執行。

「廟街辣蟹」持牌人亦因相同違例事項，去年7月和9月兩次被法庭定罪，共罰款6400元，被記下30分，店鋪去年12月被暫時吊銷牌照7天。

發言人提醒食物業處所持牌人必須遵守《食物業規例》，否則牌照可能被暫時吊銷或取消。