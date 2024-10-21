油尖「廟街辣蟹」及「川辣蟹」屢霸行人路營業 分別釘牌14及21日
撰文：陳蓁誼
出版：更新：
食物環境衞生署今日（21日）公布，位於油尖區的「廟街辣蟹」及「川辣蟹」因非法擴展營業範圍，屢次違反《食物業規例》，將分別暫時吊銷持牌人牌照14天及21天。
食環署表示，位於廟街210號地下的食肆「廟街辣蟹」須由今日至11月3日暫停營業；而位於吳松街105號地下的食肆「川辣蟹」則須由今日至11月10日暫停營業。
食環署又稱，「廟街辣蟹」持牌人屢次違反《食物業規例》，在今年2月和8月兩次被法庭定罪，共罰款7500元，署方亦根據違例記分制記下持牌人30分，食肆因此須停牌14天。而「川辣蟹」持牌人亦因上述違例事項，去年7月至今年6月期間4次被法庭定罪，共罰款7700元，署方根據違例記分制記下持牌人60分，食肆因此須先後停牌7天及14天，並連續執行。
「廟街辣蟹」持牌人亦因相同違例事項，去年7月和9月兩次被法庭定罪，共罰款6400元，被記下30分，店鋪去年12月被暫時吊銷牌照7天。
發言人提醒食物業處所持牌人必須遵守《食物業規例》，否則牌照可能被暫時吊銷或取消。
長沙灣「真味坊」串燒店屢次違規被食環署釘牌 IG發文：有緣再見01消息：食環署研外判街市 交私人公司分租檔販 引入攤位增人流北上買餸｜食環署嚴打帶生肉生蛋入境 7日揭68宗 偵緝犬捉到3人食環署警方聯合行動打擊果欄阻街 共發49張定額罰款通知書