01消息：食環署研外判街市　交私人公司分租檔販　引入攤位增人流

食環署轄下有74個公眾街市，截至去年底空置率16%，近七成公眾街市空置率較疫情前上升，港島區街市尤其嚴重。《香港01》獲悉，食環署正研究將轄下街市外判，其中一個方向是仿傚房委會採用「整體承租」模式，將一份租約批予一間公司，再由承租商決定貨品種類，分租予檔販。據了解，當局亦考慮引入攤位模式，可以是「朝行晚拆」的攤檔，希望增加人流，解決「街市死場」問題。



政府2019年曾提出外判管理模式，目前在4個街市試行，包括天水圍天幕街市、東涌東日街市兩個新建的臨時街市，以及已翻新的香港仔街市和荔灣街市。不過，食環署是街市業主，仍由署方釐定租金及簽訂租約，外判商則負責日常管理，有別於「整體承租」模式。



元朗同益街市截至2023年底有約440個檔位，當中僅租出168個，空置率62%是全港最高。（資料圖片）

元朗有街市六成檔位丢空 港島街市空置率升得勁

食環署轄下超過六成的公眾街市，早於上世紀九十年代前已啓用，設計陳舊過時，且日漸老化。食環署2018年起推展「街市現代化計劃」，預留20億元全面翻新或重建街市、希望提升公眾街市的環境，吸引更多租戶。

截至去年底，食環署統計轄下74個公眾街市、12,655個街市檔位，出租率約84%，換言之空置率為16%。當中，元朗同益街市約440個檔位僅租出168個，空置率62%是全港最高。其次是宜安街街市（54%）、洪水橋臨時街市（48%）、鰂魚涌街市（46%）等。

空置率上升較明顯的街市包括有炮台山電氣道街市、銅鑼灣燈籠洲街市，以及觀塘宜安街街市，空置比例分別增加17至18個百分點。在空置率升幅較高的10個街市中，有7個都位於港島區，九龍區街市佔兩個，新界區僅1個街市上榜。

2019年《施政報告》提出為食環署街市引入新的外判管理模式，希望加強街市的管理水平。（資料圖片/麥凱茵攝）

4個街市試行外判管理模式

時任行政長官林鄭月娥2019年在《施政報告》提出，為食環署街市引入新的外判管理模式，希望加強街市的管理水平，令街市更興旺和切合市民所需，當中天水圍天幕街市和東涌東日街市兩個新建的臨時街市，以及香港仔街市和荔灣街市兩個翻新街市，已試行外判管理。

除了日常管理、清潔、保安和小型維修外，外判商亦要訂定推廣和發展街市的策略。不過，食環署是街市業主，仍負責釐定租金及簽訂租約。政府當時說總結經驗後，再陸續推展至其他新街市。

政府擬資助食環署街市販商安裝電子支付。（資料圖片／梁鵬威攝）

消息：食環署研外判街市 由承租商分租予檔販

《香港01》獲悉，鑑於部分街市比較老舊，食環署希望引入私人市場的經營模式，提升服務及改善購物體驗，其中一個研究方向是整體承租模式，將轄下街市外判，一份租約批予一個承租商，再由承租商決定貨品種類，分租予檔販，有別於4個街市早前試行的外判管理模式。目前房委會轄下所有新落成街市均以整體承租方式出租。

然而，過去有報道揭發不少屋邨檔販，由街市承租商旗下菜肉檔租用，令人質疑有利益衝突。

據了解，當局亦考慮引入攤位模式，可以是「朝行晚拆」的檔口，希望增加人流。目前處於「摸底」階段，故未有定案和推行時間表。

新民黨主席葉劉淑儀八月與立法會議員陳家珮等走訪香港仔街市，葉劉淑儀稱人流尚可，但二樓及三樓則頗為淡靜，其中三樓乾貨位置，幾乎一整列檔口結業，同層檔主紛紛慨嘆生意難做。 （葉劉淑儀Facebook相片）

陳家珮憂食環署街市遭壟斷 倡限制貨品售價

新民黨立法會選委界議員陳家珮八月時曾視察香港仔街市，發現二樓及三樓頗淡靜，其中三樓乾貨位置，幾乎一整列檔口結業，同層檔主紛紛慨嘆生意難做。 陳家珮接受《香港01》訪問時說，如果外判予單一承租商決定街市貨品，要小心「唔好畀人壟斷」，建議租約加入條款限制貨品售價不能過高，例如參考入息水平、通脹指數等釐訂。

陳家珮建議一併檢討食環署街市租約制度，舉例香港仔街市部分攤檔同場不同租。（蘇煒然攝）

陳家珮建議一併檢討租約制度，舉例香港仔街市部分攤檔同場不同租，「舊東主可以有特惠租金，一萬幾蚊月租，新入嚟嘅東主價高者得，隔離舖去到五至六萬蚊」，呼籲不能再以舊政策處理租約，部分街市更有攤檔違規用作儲物。她又建議將空置率較高的公眾街市樓層，租予非政府組織用作社福用途，例如託兒、長者日間護理等。

翻查資料，申訴專員公署2018年已主動調查食環署街市管理問題，包括同場不同租，位置相近攤檔租金可相差90倍；逾七成攤檔可以「世襲」，不需重新投標；同一承租人租用多個攤檔，違規用作儲物。

李梓敬擔心食環署公眾街市全面引入商業模式後，會扼殺基層商販的生存空間。（資料圖片/歐嘉樂攝）

李梓敬憂扼殺基層商販的生存空間

新民黨新界東北立法會議員李梓敬接受《香港01》查詢時說，擔心食環署公眾街市全面引入商業模式後，會扼殺基層商販的生存空間，同時食品加價基層市民要「捱貴餸」，希望食環署在市場化與政府經營之間取得平衡。