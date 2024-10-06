美酒佳餚巡禮｜多國總領事推介酒食　英領推35年威士忌、Affogato

旅發局主辦的「美酒佳餚巡禮」（Wine & Dine）將於10月23日起一連五日在中環海濱活動空間舉行，有35個國家及地區的特色佳釀美食。旅發局邀請英國、西班牙、阿根廷等多國駐港總領事館或國家館代表推介推介酒品和美食。



其中英國駐港總領事館推介一款35年單一麥芽蘇格蘭威士忌，含太妃糖（Toffee，香港音譯為拖肥）甜味及油脂感；西班牙駐港總領事館推介氣泡酒，以及伊比利亞豬肉臘腸。



「香港美酒佳餚巡禮」將於10月23日至27日於中環海濱活動空間舉行。活動今年首次延長至五天，開放時間更延至晚上11點。（廖雁雄攝）

旅發局舉辦的「香港美酒佳餚巡禮」將於10月23日（星期三）至10月27日（星期日）於中環海濱活動空間舉行，呈獻全球35國家及地區的酒釀，如法國、意大利等。活動今年首次延長至五天，開放時間更延至晚上11點。

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旅發局今日（6日）指，邀請到多國駐港領事館推介美酒佳餚。其中，英國駐香港總領事館推介「Finn Thomson North British」一款35年單一麥芽威士忌，該威士忌產自蘇格蘭逾300年歷史的酒廠，經過35年陳釀，含豐富的太妃糖甜味及油脂感，餘韻則有胡椒香料味。英領館又推介另一款威士忌特濃咖啡雪糕（Naked Affogato）。

至於西班牙駐香港總領事館，則推介「Roxanne Cava Brut Vintage」氣泡酒，該酒是當地節慶必備，味道甜中帶酸，富含花蘋果、檸檬、洋梨及香草香氣。另一推介為伊比利亞豬肉臘腸，由辣椒粉、大蒜、香草等醃製，甘鮮與鹹香兼備。

阿根廷駐香港總領事館則推介「Colome Estate Malbec」2021的葡萄酒，該酒以「國民葡萄」Malbec 釀成，帶黑莓果香和異國花香，味道偏酸且單寧感重。阿根廷熱門小食「烤腸三文治」亦成為領事之選，該小食由麵包夾香辣牛肉腸，再加上阿根廷青醬所製成。

與阿根廷同屬「新世界」的智利、澳洲兩國的駐港總領事館，則推薦自家國家出產的紅酒；「新緯度」代表泰國駐港總領事館，則推薦當地出產的白酒。