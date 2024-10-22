港鐵東涌至欣澳站10.26提早收車　如遇颱風工程會延期一周

為配合東涌綫延綫工程，港鐵往來東涌與欣澳站的列車服務，於本周六（26日）晚上提前2小時收車，期間會提供免費接駁巴士往返兩站，約3至9分鐘一班，車程約20至30分鐘。如當日天氣惡劣，則會將工程延遲一星期。



為配合東涌綫延綫工程，港鐵往來東涌與欣澳站的列車服務，於10月26日晚上提前2小時收車。（梁鵬威攝）

港鐵早前表示，本周六深夜將在欣澳至東涌路段裝修道岔，因此當晚會提早2小時收車，由東涌開出的尾班車時間為晚上11時01分，由香港開出的尾班車時間為晚上11時07分，由欣澳開往東涌站的尾班車時間則是晚上11時28分。

港鐵會提供欣澳來往東涌的免費接駁巴士，上落客點分別為東涌站A出口停車處和欣澳站A出口公共運輸交匯處。接駁巴士每3至9分鐘一班，預計車程為20至30分鐘。由東涌站往欣澳站的尾班接駁晚由凌晨12:43分開出，由欣澳站往東涌站的尾班車則由凌晨1時18分開出。

機場鐵路總管呂幹貽強調，如旅客需要由東涌站搭接駁巴士到欣澳站，轉乘鐵路往香港站，須於12時18分前等上接駁巴士，否則有機會未能趕上從欣澳開出的尾班港鐵。（梁鵬威攝）

機場鐵路總管呂幹貽強調，如旅客需要由東涌站搭接駁巴士到欣澳站，轉乘鐵路往香港站，須於12時18分前登上接駁巴士，否則有機會未能趕上從欣澳開出的尾班港鐵。

他續指，當晚會派出約一百名港鐵職員在場協助乘客，兩個車站亦會增設特別標示。

天文台預料，本港周六有機會掛風球，呂幹貽指，會密切關注天氣，會視乎降雨量、風速等，如判斷當日天氣對工程團隊構成安全問題，則會將工程延遲一周，至11月2號進行。

港鐵早前表示，會在東涌站和欣澳站之間增建東涌東站。該工程共需安裝4個道岔，港鐵稱將於本周六凌晨安裝其中一個，其餘3個則會在未來三年内陸續安裝。

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港鐵東涌綫延綫工程引入奧地利出產的「道碴搗固機 (Tamping Machine)」幫忙，加快調校路軌工序。（港鐵Facebook圖片）

東涌線延線涉及「東涌東段」及「東涌西段」。(離島區議會文件)

▼ 東涌線延線工程項目設計圖▼

