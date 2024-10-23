美酒佳餚巡禮2024｜10.23中環海濱舉行　必知7大亮點｜附早鳥優惠

美酒佳餚巡禮2024！一年一度「香港美酒佳餚巡禮」（Wine & Dine）將於2024年10月23日至27日，一連五天回歸中環海濱活動空間。今年美酒佳餚巡禮更將有多達300個攤位，超多美食美酒等你試！現在購買更享有早鳥優惠只需$220起，即看內文！



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香港美酒佳餚巡禮2024 10.23回歸中環海濱

今屆香港美酒佳餚巡禮將於2024年10月23至27日在中環海濱活動空間舉行。今年將有來自35個國家及地區，設置超過300個攤位，可以品嘗包括：葡萄酒、威士忌、雞尾酒及傳統菜式、創意料理及街頭小吃等超多美食及美酒！

活動今年首次延長至五天，開放時間更延至晚上11點！此外，今年更有特色酒品、多個全新展區及專區、不同活動、派對及工作坊等你參加！

香港美酒佳餚巡禮2024

日期及時間：

2024年10月23日（星期三）︰19:30 - 23:00

2024年10月24日至25日（星期四至五）︰16:00 - 23:00

2024年10月26日至27日（星期六至日）︰12:00 - 23:00

地點：

中環海濱活動空間

交通：

港鐵中環站A出口或香港站A2出口步行約10分鐘



美酒佳餚巡禮早鳥優惠$220起 送紀念玻璃酒杯

香港美酒佳餚巡禮入場門票價格為HK$40，每張品味券價值HK$25，品味券可用作於場內任何攤位兌換品嚐食物和葡萄酒，不同酒品和食品所需品味券略有不同。65歲或以上長者、3至12歲兒童、全日制學生及殘疾人士可享半價優惠入場；3歲以下兒童免費入場。

香港美酒佳餚巡禮2024將於10月23日於中環海濱舉行。（圖片來源：Klook）

如打算入場品嘗不同美酒及美食可購買「品味通行證」。為了響應環保，今年的巡禮將不會派發膠杯，入場人士可以自備有腳酒杯入場，憑自備酒杯每人可獲贈限量紀念杯套一個。如在入場後購買酒杯售價為HK$50一隻。如果打算喝酒，亦可以購買連酒杯的品味通行證。

由即日起至2024年10月15日，於Klook購買品味通行證可享有早鳥優惠，8張品味券品味通行證只需HK$270，14張品味券品味通行證只需HK$380，更送Lucaris紀念玻璃酒杯一隻！而不連酒杯的品味通行證更只需HK$220！

早鳥優惠門票詳情

8張品味券品味通行證（不連酒杯）

優惠價：HK$220（原價：HK$240）

內容：入場券1張、品味券8張

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8張品味券品味通行證

優惠價：HK$270（原價：HK$290）

內容：入場券1張、品味券8張、酒杯1隻

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14張品味券品味通行證

優惠價：HK$380（原價：HK$440）

內容：入場券1張、品味券14張、禮品電子換領券1套、酒杯1隻

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美酒佳餚巡禮7大亮點 萬聖節鬼馬派對／美酒美食買1送1

美酒佳餚巡禮亮點【1】全新特色展區 — 名饌會

今屆美酒佳餚巡禮將推出多個全新特色展區，其中「名饌會」更邀請了來自12間米芝蓮星級食府、必比登推介餐廳、以及入選「亞洲50佳酒吧」等超過110個名廚和調酒師推廣不同美食及美酒。「名饌會」的展商名單尚未公布，本頻道將會持續更新。

一邊欣賞維港景色一邊品嚐美酒！（圖片來源：旅發局）

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美酒佳餚巡禮亮點【2】全新特色展區 — 「威士忌及氈酒」專區

今年美酒佳餚巡禮亦增設「威士忌及氈酒」專區，將有來自世界各地屢獲殊榮的優質威士忌及氈酒品牌，讓你可以完全沉醉於美酒中！

美酒佳餚巡禮亮點【3】狂歡禮拜四 — 美酒美食買一送一

香港美酒佳餚巡禮2024將於10月24日舉行「狂歡禮拜四」（Happy Thursday），多個酒類及美食展商將推出買一送一及限量折扣優惠！

狂歡禮拜四限定優惠：

+ 2

其中最抵不得不提富臨飯店，在當日購買富臨鮑魚所需品味券較少，更免費贈送上等花菇！百利達酒莊、智利家族酒莊、好望角葡萄酒、 仙島酒莊等美酒更可享有買一送一優惠！

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美酒佳餚巡禮亮點【4】萬聖節週末鬼馬派對 — 嘩鬼同你玩小遊戲

在萬聖節前的週末，即10月26至27日，美酒佳餚巡禮將舉行一連兩日的「週末鬼馬派對」！在派對當日，只要以萬聖節裝扮入場即有機會獲贈「品味券」等禮品。而在晚上6時後更會有打扮成嘩鬼的演藝人員現身跟大家互動玩小遊戲，盡情感受萬聖節氣氛！

萬聖節週末鬼馬派對（圖片來源：旅發局）

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美酒佳餚巡禮亮點【5】現場音樂表演 — 黃昏美酒薈／街頭音樂表演

今年美酒佳餚巡禮除了會在主舞台舉行「黃昏美酒薈」和「夜幕音樂表演」，今年場內亦將設有「小舞台」進行街頭音樂表演，可以一邊品嘗美酒及美食一邊聽歌，非常Chill！

可以一邊聽歌一邊喝酒放鬆！（圖片來源：Klook）

美酒佳餚巡禮亮點【6】全新品味學堂 — 19個精彩主題工作坊

美酒佳餚巡禮將推出全新「品味學堂」，工作坊包括釀製麵包啤酒、白松露品味工作坊、零失敗電飯煲燜鮑魚、品酒體驗等19個精彩主題！「品味學堂」門票不包含入場券，門票為HK$150至HK$250。

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品味學堂時間表（圖片來源：Klook）

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美酒佳餚巡禮亮點【7】維港廊 — 海港景歎靚酒／扭蛋機送小禮品

入場人士可以額外HK$350享用「維港廊」，在維港廊可以無死角欣賞海港美景，更可以品嘗由知名調酒大師即席調製的各式雞尾酒。「維港廊」內更有扭蛋機送出小禮品！

香港美酒佳餚巡禮2024

日期及時間：

2024年10月23日（星期三）︰19:30 - 23:00

2024年10月24日至25日 （星期四至五）︰16:00 - 23:00

2024年10月26日至27日（星期六至日）︰12:00 - 23:00

地點：

中環海濱活動空間

交通：

港鐵中環站A出口或香港站A2出口步行約10分鐘



早鳥優惠門票詳情

8張品味券品味通行證（不連酒杯）

優惠價：HK$220（原價：HK$240）

內容：入場券1張、品味券8張

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8張品味券品味通行證

優惠價：HK$270（原價：HK$290）

內容：入場券1張、品味券8張、酒杯1隻

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14張品味券品味通行證

優惠價：HK$380（原價：HK$440）

內容：入場券1張、品味券14張、禮品電子換領券1套、酒杯1隻

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