海皇粥店灣仔店推$10放題　浪費食物要罰費　有食店推壽司飯放題

本港零售及飲食市道低迷，商界紛紛「出招」吸人潮。連鎖粥店「海皇粥店」的灣仔分店，公布將於本月28日至30日推出「全港首間粥店放題」，以10元即可在45分鐘內任食瑤柱白粥、四款油器和飲豆漿，名額先到先得。



優惠引起網民熱議，笑言「只有一間做唔夠誠意」；亦有人關注粥店放題有損健康，稱「白粥呢啲高澱粉、高升糖！小心睇路呀」。記者今晚（22日）到訪「海皇粥店」，惟兩名員工均表示對「放題」優惠毫不知情。



海皇粥店宣布優惠的翌日，千之味刺身壽司專門店亦表示，在全線分店推出「全港首間壽司飯放題」，以10元即可於45分鐘內任食壽司飯、豉油、日式芥末（wasabi）和飲綠茶。活動時間為本月25日至27日，比海皇粥店的優惠期還要早。



連鎖粥店「海皇粥店」的灣仔分店，將於本月28日至30日推出「全港首間粥店放題」。（梁偉權攝）

45分鐘內任食瑤柱白粥、油器等 每浪費100克食物罰$50

連鎖粥店「海皇粥店」昨日在facebook發帖，表示將於本月28日至30日，在灣仔分店推出號稱「全港首間粥店放題」，以10元即可在45分鐘內任食瑤柱白粥、四款油器（油炸鬼、牛脷酥、鹹煎餅、煎堆），亦可任飲豆漿。

帖文續指，活動時間為上午9時至中午12時正，最後入場時間為11時半，當到12時正但用餐時間未滿45分鐘，亦需離座，名額先到先得。不過，每浪費100克食物需罰款50元。

網民：只有一間做唔夠誠意

優惠引起網民關注，惟不少網民表示只有一間分店做優惠並不足夠，稱「只有一間做唔夠誠意」、「山長永遠去食，車資也不少，不如每間做一段時間放題，益吓不同地區食客至有誠意」；亦有人關注粥店放題有損健康，表示「白粥呢啲高澱粉、高升糖！小心睇路呀」、「碳水放題，俾到盡每樣食一款」。

員工對優惠毫不知情

記者今晚到訪「海皇粥店」灣仔分店，兩名員工均表示對「放題」優惠毫不知情，並指該店第一次推行此優惠。

陳同學在記者提醒下才知道將會有「放題」，但認為優惠不太吸引，因平日不喜歡食粥，恰巧今日生病才光顧粥店。

千之味翌日推「壽司飯放題」 浪費食物100克罰$100

海皇粥店宣布優惠的翌日，千之味刺身壽司專門店同樣推出類似優惠。千之味菜facebook發帖表示，將於本月25日至27日，在全線分店推出「全港首間壽司飯放題」，以10元即可於45分鐘內任食壽司飯、豉油、日式芥末（wasabi），亦可任飲綠茶。

帖文稱，「放題」優惠只限堂食，不得與其他優惠同時使用，如有任何爭議，千之味保留最終決定權。如有浪費食物，會以100克罰款100元計算。