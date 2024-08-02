內地餐飲業掀起「價格戰」　太二酸菜魚客單價跌破70元回到7年前

近期，內地餐飲業掀起一股「價格戰」浪潮，其中，太二酸菜魚客單價從80元（人民幣．下同）跌至69元一事一度登上熱搜。有分析指出，各大品牌爭相降價也許短期內會讓品牌快速增加餐廳的客流量和銷售額，但吸引到的客群大多是對價格敏感的人，一旦有更低價格出現，就可能就會迅速流失。



據太二酸菜魚母公司九毛九最新披露的經營數據顯示，今年第二季度，旗下核心品牌太二酸菜魚的客單價下跌至69元，為公司上市以來首次跌破70元大關，同時也意味著太二酸菜魚的客單價已經回到了7年前的水平。對比2023年全年，太二酸菜魚餐廳的客單價為75元，這意味著2024年上半年，價格下降幅度高達8%。

對於下跌原因，九毛九方面向媒體表示「不做回覆」，只感謝媒體朋友的關心，強調面對市場環境的變化和出現的新消費趨勢，九毛九正在積極應對和調整。該負責人又稱，餐飲市場自去年第四季面臨激烈的價格戰，但他們認為片面追求低價的競爭不可持續，絕對的低價不是公司的目標，他們將專注於提升產品品質，並在此基礎上合理定價，讓顧客不僅吃得好、體驗好，還能感受到物超所值。

北京一家太二酸菜魚門店。（中國商報）

不過在全面降價的同時，九毛九的凈利潤也遭遇大幅下滑。據最新業績預告顯示，2024年上半年，九毛九預計錄得收入約30.64億元，同比增長6.4%，歸母凈利潤不低於6700萬元，同比下跌不超過69.8%。對此，九毛九解釋稱，上年同期基數高、消費者習慣受外部環境影響導致單店收入下跌、公司成本控制措施滯後於收入下跌、資產減值虧損。

事實上，不只是太二酸菜魚，九毛九旗下的慫火鍋也於今年上半年官宣降價，喊出了「鍋底8元起，葷菜9.9元起、素菜6.6元起、燜飯6元任吃」等口號，其中鍋底降幅在2至4元、葷菜的降幅在3至14元、奶茶飲品等價格從18元下調至13.8元。

而除了九毛九，整體餐飲業正掀起一輪猛烈的價格戰。例如，海底撈的單人火鍋品牌「小嗨火鍋」推出了50元左右的單人套餐，鍋底9.9元起，可無限續鴨血豆腐，堪稱「海底撈平替」；呷哺呷哺也宣布單人套餐價格最高下調8元，整體價格降低幅度在10%上下；和府撈面主流價格帶維持在16至29元之間，降價幅度近三成；必勝客（Pizza Hut）推出平價版的必勝客wow，主打披薩、意面、炒飯、甜品等，價格逼近薩莉亞（Saizeriya），單品基本介於10至20多元間，部分低至9元起。

輿論指，「窮鬼套餐」已然「捲」到每一個吃的角落。

報道指，價格戰爆發後，中國餐飲行業面臨「增收不增利」的困局。據中國烹飪協會最新數據，今年5月，全國餐飲收入增速、限額以上餐飲收入增速環比上漲了0.6、2.5%，但與此同時，行業卻出現了收入增長利潤卻不增長的現象。另據天眼查數據顯示，截至2024年6月30日，國內餐飲行業注銷、吊銷企業達到105.6萬家，當中很大程度上是受到價格戰影響。

分析機構認為，客單價下降一方面源於消費者主動選擇，即性價比訴求提升；另一方面則來自品牌端策略的調整，包括團購促銷力度加大、入門級產品增加、會員優惠活動增加。

分析人士指，各大品牌爭相降價也許短期內會讓品牌很快增加餐廳的客流量和銷售額，但吸引到的客群大部分是對價格敏感的人，一旦有更低價格出現，他們可能就會迅速流失。而從目前的市場需求而言，消費降級的趨勢仍在持續中，餐飲品牌或將進一步主動或者被動進行降價，或者推出低價子品牌。