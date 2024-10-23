青年宿舍九龍城｜富豪東方酒店獲批設最多160個宿位　附申請方法

民政及青年事務局今日（23日）批出在「將酒店和旅館轉作青年宿舍用途的資助計劃」下的第5個項目，批准仁愛堂與富豪酒店集團合作項目「YOT Hub 仁愛龍城青年宿舍」，涉及富豪東方酒店80間房間、涉最多160個宿位，個人宿位月租4,500至4,650元，即日可申請，仁愛堂下星期會舉行啟動禮講解招租事宜。



「YOT Hub 仁愛龍城青年宿舍」位於富豪東方酒店，共80間房間、涉最多160個宿位。（「YOT Hub 仁愛龍城青年宿舍」網站）

「YOT Hub 仁愛龍城青年宿舍」網上申請表格

「YOT Hub 仁愛龍城青年宿舍」設於富豪東方酒店內，位於九龍塘，鄰近港鐵屯門綫宋皇臺站。民青局今日批出該項目，指項目將提供80間房間、涉最多160個宿位。

據項目網頁顯示，青年宿舍房間有獨立洗手間、浴室、書桌、電熱水壺、掛衣架及衣櫃，並設有公共空間及共享無火煮食空間、自助洗衣設施及健身室等。

「YOT Hub 仁愛龍城青年宿舍」設共享無火煮食空間。（「YOT Hub 仁愛龍城青年宿舍」網站）

申請資料及租金如下：

申請資格：



1、須為香港永久性居民

2、於截止申請日期當日，年滿18但未滿31歲；

3、為在職人士，全職、兼職及自僱均可

收入及資產上限：



一人申請：收入水平上限為月薪2.8萬元；總資產不超39.8萬元

二人合併申請：收入水平上限月薪5.6萬元；總資產不蟹79.6萬元

「YOT Hub 仁愛龍城青年宿舍」設共享空間。（「YOT Hub 仁愛龍城青年宿舍」網站）

租金：



月每間宿房每月入住許可費為9,000元至9,300元；即個人宿位月租4,500至4,650元，會因應房間面積差異、樓層高低、房間方向等因素釐訂

租約期：



所有房間宿生的第一個租約為期兩年，首年為固定租約，不得退租。如在固定租約期限前退租，則宿生仍須繳付未完約的入住許可費。

批核時間：



合資格申請人於網上填妥入住申請表格並成功遞交，會獲發申請編號，由接獲申請至完成審批大約30個工作天。

「YOT Hub 仁愛龍城青年宿舍」位於富豪東方酒店，共80間房間、涉最多160個宿位。（資料圖片/張浩維攝）

民青局稱，項目的其中一個特色是透過提供培訓課程、交流活動和實習計劃，加強青年租戶對國家發展機遇的了解，並會舉辦理財課程、職業發展工作坊和心理健康講座等活動，為青年提供不同方面的自我增值及支援服務。

此外，仁愛堂有限公司會組織青年服務隊，邀請青年共同策劃社區活動，並會定期安排不同類型的義工服務，鼓勵他們貢獻社會，從而建立對社會的歸屬感和責任感。