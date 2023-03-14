青年宿舍｜首個銅鑼灣酒店改裝　月租3800至4800元　4.28截止申請

民政及青年事務局今日（14日）公布，銅鑼灣旭逸酒店將改造成青年宿舍，共有97間房間，可提供最多194個宿位。項目由青聯與紀惠集團合作推出，青聯將以「BeLIVING Youth Hub」的名義營運。18歲以上及未滿31歲的青年，可以經網站遞交申請表格，第一階段截止申請為4月28日。



據青聯網頁資料顯頁，青年宿舍提供6款房型，最小的房型為176呎，而最大的房型則有324呎，而租金方面則為3800至4800元不等。



《施政報告》早前宣布擴大「青年宿舍計劃」，資助非政府機構租用合適酒店和旅館並將房間轉作青年宿舍用途，目標在五年內提供額外約3000個宿位，租金為當區租盤六折。民青局今（14日）表示，已向香港青年聯會（青聯）批出首個在「將酒店和旅館轉作青年宿舍用途的資助計劃」下的項目。

民青局指，首個獲批的青年宿舍項目位於銅鑼灣摩理臣山道一整幢酒店，共有97間房間，可提供最多194個宿位。項目由青聯與紀惠集團合作推出，青聯將以「BeLIVING Youth Hub」的名義營運。翻查資料，相關位置前身為銅鑼灣旭逸酒店，在疫情期間曾多次參與指定檢疫酒店名單。

據青聯網頁資料顯示，青年宿舍提供6款房型，分別為三款標準房型、二款理想房型及一款優越房型，最小的房型為標準房型Ａ只有176呎，而最大的房型則為優越房型有324呎，而租金方面則為3800至4800元不等。

據青聯網頁資料顯頁，青年宿舍提供6款房型，最小的房型為176呎，而最大的房型則有324呎，而租金方面則為3800至4800元不等。（青聯網頁）

18歲以上及未滿31歲的青年，可以經網站遞交申請表格，但申請者必須為港人，而一人月入上限為25,000元、資產不可多於380,000元。申請者亦必須是在職人士，且在港沒擁住住宅物業。

據網頁所指，現時已可以網上申請，惟據其網上表格不可以選擇想居住的房型。第一階段截止申請為4月28日，申請者須同時要簽一年死約、一年生約，申請青年在租用期間，一般每年須參與「Be好鄰里活動」達200小時時數的要求。

民青局發言人表示，資助計劃一月初開始接受申請，至今約兩個月已批出第一個項目，可見計劃獲相關持份者的支持，局方會繼續與理念一致的非政府機構及相關持份者合作。