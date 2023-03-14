青年宿舍｜首個銅鑼灣酒店改裝　月租3800至4800元　4.28截止申請

撰文：呂穎姍
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民政及青年事務局今日（14日）公布，銅鑼灣旭逸酒店將改造成青年宿舍，共有97間房間，可提供最多194個宿位。項目由青聯與紀惠集團合作推出，青聯將以「BeLIVING Youth Hub」的名義營運。18歲以上及未滿31歲的青年，可以經網站遞交申請表格，第一階段截止申請為4月28日。

據青聯網頁資料顯頁，青年宿舍提供6款房型，最小的房型為176呎，而最大的房型則有324呎，而租金方面則為3800至4800元不等。

《施政報告》早前宣布擴大「青年宿舍計劃」，資助非政府機構租用合適酒店和旅館並將房間轉作青年宿舍用途目標在五年內提供額外約3000個宿位，租金為當區租盤六折。民青局今（14日）表示，已向香港青年聯會（青聯）批出首個在「將酒店和旅館轉作青年宿舍用途的資助計劃」下的項目。

民青局指，首個獲批的青年宿舍項目位於銅鑼灣摩理臣山道一整幢酒店，共有97間房間，可提供最多194個宿位。項目由青聯與紀惠集團合作推出，青聯將以「BeLIVING Youth Hub」的名義營運。翻查資料，相關位置前身為銅鑼灣旭逸酒店，在疫情期間曾多次參與指定檢疫酒店名單。

青聯網頁資料顯示，青年宿舍提供6款房型，分別為三款標準房型、二款理想房型及一款優越房型，最小的房型為標準房型Ａ只有176呎，而最大的房型則為優越房型有324呎，而租金方面則為3800至4800元不等。

據青聯網頁資料顯頁，青年宿舍提供6款房型，最小的房型為176呎，而最大的房型則有324呎，而租金方面則為3800至4800元不等。（青聯網頁）

18歲以上及未滿31歲的青年，可以經網站遞交申請表格，但申請者必須為港人，而一人月入上限為25,000元、資產不可多於380,000元。申請者亦必須是在職人士，且在港沒擁住住宅物業。

據網頁所指，現時已可以網上申請，惟據其網上表格不可以選擇想居住的房型。第一階段截止申請為4月28日，申請者須同時要簽一年死約、一年生約，申請青年在租用期間，一般每年須參與「Be好鄰里活動」達200小時時數的要求。

民青局發言人表示，資助計劃一月初開始接受申請，至今約兩個月已批出第一個項目，可見計劃獲相關持份者的支持，局方會繼續與理念一致的非政府機構及相關持份者合作。

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