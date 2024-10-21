八警案總結二｜兩被誣告露宿者命運迥然　一人另案還柙下自我勒斃

2020年2月深水埗通州街公園「八警案」，警員涉嫌毆打和誣告露宿者藏毒，六名警員妨礙司法公正罪成被判監。案中兩名受襲的越南籍露宿者命途迥異，他們都牽涉了其他案件。

Le Van Muoi（黎民十）2020年10月因另一宗涉嫌藏毒案，還柙期間用褲自我勒斃，法醫指情況十分罕見，死因庭裁定死於自殺。阮文山被控於2020年12月販運毒品罪成，幾度上訴失敗，目前正在服刑，據悉將於10月出獄。



深水埗通州街公園「八警案」事發在2020年2月，當年3月至5月先後有九名警員被捕，最後八人被落案起訴。原訂在2022年10月開審，因為要更換律師而要再排期，到2024年1月才正式開審。

「八警案」中被誣告藏毒的越南籍露宿者Le Van Muoi（黎民十），2020年10月因另一宗涉嫌藏毒案，還柙在小欖精神病治療中心獨立囚禁的「保護囚室」期間，全身赤裸、用褲綁結纏頸死亡，終年54歲。死因庭裁定死於自殺。（香港01製圖）

黎民十另案還柙期間自縊亡

案中被誣告藏毒的越南籍露宿者Le Van Muoi（黎民十），2020年10月因另一宗涉嫌藏毒案，還柙在小欖精神病治療中心獨立囚禁的「保護囚室」期間，全身赤裸、用褲綁結纏頸死亡，終年54歲。

法醫在死因庭作供時稱，自我勒斃十分罕見，陪審團於2023年11月17日一致裁定「死於自殺」，亦揭示懲教員未按指引親自巡視囚室。

2024年9月13日，阿明拜祭黎民十（阿十）。（廖雁雄攝）

阿十朋友：你可以沉冤得雪了

「阿十那就好了，你可以沉冤得雪了。」六警裁定罪成後，與黎民十（阿十）認識了二三十年的露宿者阿明，在深水埗通州街公園拜祭他，「他為人比較平靜，不理其他事，不出聲，很低調。他在這裏睡，有時候會幫忙收拾東西。」

2020年3月3日，露宿者阮文山在深水埗通州街公園，向記者展示被警員砸爛的家當，包括膠凳、米缸。（資料圖片 / 高仲明攝）

案發後一周阮文山受訪

2020年3月即案發後幾日，被打的露宿者阮文山，在神父、牧師、政黨和職員團體的陪同下，向記者講述遭到警察暴力對待的經過。

「他有說想看看有沒有犯法的東西。」阮文山說家當被警員打爛，「衣服、櫃、袋翻出來，沒有東西就打爛，我想自己收拾，但他們不准，用棍打爛，豉油樽、桶都打爛，周圍踢。我覺得過份了點，連米缸都爛了。」

2024年1月阮文山在八警案作供指，他拒絕應警員要求拾起地上的刀而遭到拳打腳踢，有三名警員按着他，企圖在刀上「打指紋」，他稱被警員襲擊時臉部貼地，被按着頭和踩背，左邊身被人用腳踢，有近乎死亡的感覺。

2020年他受訪時，同樣有講述此情況，「他們（警察）踢到一把刀說是我的，我不承認。他說是我的，然後捉住我隻手印下去刀柄位置，然後就落案控告我。」

「八警案」案發與2020年2月，警方兩次在深水埗通州街公園反毒品行動中誣告露宿者，並涉嫌襲擊、砸爛他們的家當。圖為2020年3月3日，受襲的露宿者阮文山，在事發的涼亭接受訪問。（資料圖片 / 高仲明攝）

同年12月販毒案罪成 幾度上訴失敗變相加刑

阮文山亦捲入另一宗案件，他被控於2020年12月9日販運危險藥物，即6.59克、當時市值4092元的冰毒，他在沒有律師代表下受審作供。法官不接納毒品是他自用，裁定他「販運」罪成，判囚5年7個月，而非刑期較輕的「管有」罪。

他曾經幾度申請上訴許可，認為遭警方設局誣陷，但全部被駁回，法官更頒下「減時命令」，上訴期間其中兩個月不計算應服刑期內，變相令他的刑期加長。據悉他最快10月可出獄。