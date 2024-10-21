八警案總結三｜電影《濁水漂流》悲劇不斷重演　無家者現況如何？

深水埗通州街公園警員涉嫌毆打和誣告露宿者藏毒的「八警案」發生在2020年2月，六警妨礙司法公正罪成被判囚。案發前幾個月的2019年冬至，康文署聯同數十名防暴警員到通州街公園「清場」，將無家者的家當，當垃圾丟掉，無家者入稟告政府勝訴，但僅獲得100元象徵式賠償。

目前深水埗通州街仍有數十名露宿者，一直協助他們的社區組織協會幹事陳仲賢說，政府在兩宗案件後，對待露宿者的手法有所改善，而露宿者亦願意配合清潔行動，提前整理、挪開物品，他希望當局可制訂「無家者友善政策」，讓不同政府部門能跟隨指引。



2019年12月冬至期間，康文署與防暴警察一連兩日到深水埗通州街清場，露宿者家當被丟棄。（香港01製圖）

電影《濁水漂流》改編自2012年的真人真事，食環署和民政署在深水埗通州街清場，40多名通州街的無家者家當被棄、事後與社協聯合控告政府。最後政府只向每位露宿者賠償2,000港元，並拒絕道歉。

2015年，油麻地澄平街行人隧道內有20多位露宿者的物品被食環署職員「清場」時棄掉。

2019年冬至期間，康文署聯同數十名防暴警員，到通州街公園「清場」，將無家者的家當當垃圾丟掉，有人失去親人的相片和飾物，有人在清場時外出上班，下班回到露宿的位置連床都不見了。無家者當時受訪說，「難聽一點，政府不當我們是人」。

2019年冬至，康文署與防暴警在深水埗通州街公園清場，丟棄露宿者的家當。無家者入稟告政府，法庭在2022年3月29日裁定無家者勝訴，每人只獲得象徵式賠償100元。判決當日，兩名入稟者已經去世，露宿者在康文署請願。（資料圖片 / 鄭子峰攝）

無家者入稟告政府，法庭在2022年3月29日裁定無家者勝訴，每人只獲得象徵式賠償100元。法官說無單據去證明損失物品的價值，裁決時兩名入稟人已經離世。

一直協助露宿者的社區組織協會幹事陳仲賢，本身認識「八警案」的阮文山和黎民十（阿十）。他說雖然接觸得不多，證件需要續期才會尋求協助，但他記得黎民十比較低調和安靜，雖然他已離世，但仍希望他能看到公義，「（黎民十）不知在哪裏，希望他知道最終的公義來到身上。」

2020年10月，黎民十（阿十）離世後，立法會議員邵家臻、張超雄、何啟明，連同與黎相識多年的牧師林國璋開記者會，要求當局交代他的死因。（資料圖片 / 羅君豪攝）

至於阮文山，早在昌新里天橋清拆前，陳仲賢已認識他。2018年當局拆卸露宿者聚集的廢棄天橋，阮文山轉到通州街公園的涼亭內露宿。陳仲賢回憶，當時涼亭還有蓋和固定長凳，之後要安裝閉路電視，才把上蓋拆走。

「他是一個直率、大情大性的人，有義氣。」這是阮文山給陳仲賢的印象，陳說阮會以露宿者的身份，參與集會、請願，亦會直面鏡頭受訪，「他會以越南人的角度去講租屋、居住有什麼困難。」

2018年6月，當時在深水埗昌新里天橋露宿的阮文山，接受記者訪問，表示不願當局拆卸天橋。（資料圖片 / 黃詠榆攝）

政府在「八警案」和2019年冬至的「清場案」中接連敗訴，陳仲賢認為給公眾知道，帶頭不友善對待弱勢社群的是政府；亦讓公眾看到，露宿者的權益與普通市民一樣，是平等的。他希望當局制訂「無家者友善政策」，讓不同部門做不同執法行動時可以跟隨。

一直協助露宿者的社區組織協會幹事陳仲賢，一直有協助深水埗通州街公園的露宿者。（廖雁雄攝）

目前康文署定期在公園清潔、清場前，都會先貼出公告，告知時間、範圍，以及列出若清理的物品無人認領會如何處理，相隔多久才會丟棄。陳仲賢認為政府在兩宗案件後，對待露宿者的手法有所改善，而露宿者亦願意配合清潔行動，提前整理、挪開物品。

深水埗通州街公園，康文署清潔前會用不同語文貼出告示，讓露宿者有時間收拾家當。（廖雁雄攝）

目前通州街公園內仍有數十名示威者，陳仲賢說人數較高峰時少，原因包括過渡性房屋供應增多，「統計上露宿者平均年齡50至55歲以上，沒有收入，租到的地方都很差。綜援租金津貼只有2,515元，只能找到床位、太空艙、板間房，環境都是很惡劣。」

陳說，即使劏房也要兩個月按金一個月上期，要租住起碼要有一萬元以上，露宿者不是沒有嘗試搬上樓，但可能環境很差，就再回到露宿，「如果改善到住屋選擇，很多人都會願意上樓。」

《濁水漂流》根據真人真事改編，導演李駿碩2012年在中大新聞與傳播學院讀書時，採訪深水埗露宿者家當被毀、追討損失。（電影海報）